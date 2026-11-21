Росія вдарила ракетами по Печенізькій дамбі: рух тимчасово перекритий
У ніч проти 21 листопада у Харківській області Росія завдала удару по Печенізькій дамбі. Наразі проїзд тимчасово недоступний.
Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Які наслідки обстрілу?
У суботу, 21 листопада, країна-агресорка завдала ракетного удару по Печенізькій дамбі. Станом на 9:00 проїзд цією ділянкою повністю неможливий. Для водіїв організували схему об'їзду.
Атака сталася близько першої години ночі. Вороже влучання припало на відрізок автодороги державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук на ділянці кілометр 24+335.
Через завдані руйнування у відомстві терміново розробили обхідний маршрут для транспортних засобів. Автомобілі скеровують в об'їзд через населені пункти Чугуїв, Коробочкине, Леб'яже, Базаліївка та Приморське.
Схема об'їзду / Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Варіант проїзду / Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Водіїв закликають заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням тимчасових обмежень, бути максимально пильними за кермом та неухильно виконувати вказівки встановлених дорожніх знаків.