У ніч проти 21 листопада у Харківській області Росія завдала удару по Печенізькій дамбі. Наразі проїзд тимчасово недоступний.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Які наслідки обстрілу?

У суботу, 21 листопада, країна-агресорка завдала ракетного удару по Печенізькій дамбі. Станом на 9:00 проїзд цією ділянкою повністю неможливий. Для водіїв організували схему об'їзду.

Атака сталася близько першої години ночі. Вороже влучання припало на відрізок автодороги державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук на ділянці кілометр 24+335.

Через завдані руйнування у відомстві терміново розробили обхідний маршрут для транспортних засобів. Автомобілі скеровують в об'їзд через населені пункти Чугуїв, Коробочкине, Леб'яже, Базаліївка та Приморське.



Схема об'їзду / Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Варіант проїзду / Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Водіїв закликають заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням тимчасових обмежень, бути максимально пильними за кермом та неухильно виконувати вказівки встановлених дорожніх знаків.