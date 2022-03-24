Російська "відвага": окупанти, які окопалися на території школи на Київщині, отримали медалі

У російських окупантів доволі своєрідне розуміння хоробрості та відваги. Виявляється, ворожим солдатам для отримання медалі достатньо окопатися на території школи.

Міноборони Росії показало відео візиту командувача військами Східного округу РФ Олександра Чайка на "перелову у Київській області". На щастя для російської пропаганди, їх аудиторія готова сприймати будь-який непотріб.

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Медалі "За відвагу"

Журналісти "Схем" розвідали, що "передова" окупантів у сюжеті – це школа в селі Катюжанка, що у Вишгородському районі на Київщині. Окупанти окопалися на спортмайданчику та розбили на території школи командний пунтк.

Окопи біля школи – доволі велике досягнення до орків, тому Чайко нагородив їх медалями "За відвагу" та орденами "За мужність". Втім, чи довго їм доведеться насолоджуватися нагородами – велике запитання.

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