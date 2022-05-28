Російська війська впритул наблизилися до Сєвєродонецька, у місті є 2 гарячі точки, – глава ВЦА

28 травня 2022 , 21:11
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На Луганщині точаться важкі бої. Російські військові впритул наблизилися до Сєвєродонецька.

Це фактично периметр міста, повідомив глава Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

До речі Ворог закріплюється на взятих рубежах у Лимані, але зазнав втрат на Сєвєродонецькому напрямку

Гарячі точки 

За словами Стрюка, є 2 гарячі точки – біля готелю "Мир" та поблизу міської автостанції. 

Шляхи виїзду з міста ускладнені. Стрюк наголосив, що це дуже небезпечно, але за останні дні вдалось вивезти кілька людей. Щоправда, у Сєвєродонецьку ще залишається близько 13 тисяч жителів. 

Яка ситуація на Донбасі: останні новини

Зараз основні бойові дії йдуть на Донбасі. Раніше глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що 95% регіону окуповано росіянами.

  • У Генштабі ЗСУ 28 травня повідомили, що ворог хоче оточити наші війська у районах Лисичанська і Сєверодонецька, та вийти на адміністративний кордон Луганської області.
  • На Сєвєродонецькому напрямку росіяни, за підтримки артилерії, наступали на Борівське. Однак загарбники зазнали втрат й відійшли на раніше зайняті позиції. Вони проводять розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню українських підрозділів.
  • Крім цього, росіяни обстріляли населений пункт Синецький. У Гірському зруйнували 9 будинків, в Золотому та Лисичанську – по 4, у селищі Врубівка – 12, Оріховому – 2.

Гайдай попередив, що від Сєвєродонецька можуть залишитися лише руїни. Росіяни обстрілюють місто беззупинно з усієї можливої зброї. Чиновник також зазначив, що росіяни досі перебувають в готелі "Мир", тривають бої. ЗСУ роблять все можливе, аби вибити звідти окупантів.

Вглиб міста вони просунутися не можуть. Чиновник наголосив, що Сєвєродонецьк не відрізаний, сполучення з містом є. Траса "Лисичанськ – Бахмут" не контролюється росіянами, але проїзд нею небезпечний.

Наші захисники дають відсіч агресору. За минулу добу 27 травня на Донбасі відбили 8 атак ворога, знищили 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 4 ворожих автомобілі та безпілотник типу "Орлан-10".

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Автор: Ольга Музика