З Криму у сторону Херсона проїхала велика колона ворожої техніки, – Федоров

Українські військові почали ефективно використовувати далекобійну артилерію, раз за разом знищуючи ворожі склади та скупчення окупантів. Тож російські загарбники змушені використовувати все більше резервів.

Мелітополь став таким собі логістичним центром для російських окупантів у цій війні. Але виявилося, що і туди долітають українські снаряди, які влучають у ворожі склади. А також до військової частини на північ від міста у селищі Мирне, яку російські окупанти перетворили на свій склад. Там детонація снарядів тривала до п'яти годин.

Долітають снаряди й до ворогів у Новій Каховці, вибухи на складах озброєння з якого теж тривали декілька годин поспіль.

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Тож російські окупанти змушені звозити нові запаси боєкомплекту. Везуть вони його з Криму. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

Він розповів, що лише 12 липня було зафіксовано, як техніка з Криму рухалася в бік Херсону.

"12 липня велика колона техніки проїхала в бік Херсону. Близько 40 одиниць техніки, які везли паливо, боєприпаси. Через те, що знищено склади зі зброєю та паливом, їм потрібен новий підвіз, щоб хоч якось поліпшити свою логістику", – розповів Іван Федоров.

Водночас перевезення здійснюється вже не на новітній російській техніці, а на старих зразках.

Водночас міський голова Мелітополя заявив, що в Україні відслідковують за пересуванням російського озброєння. І як тільки воно буде на складах, проц е будуть знати українські військові.

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