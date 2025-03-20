Російська влада підтвердила, що на військовому аеродромі в Енгельсі спалахнула пожежа

Саратовську область атакували невідомі БпЛА у ніч на 20 березня. Вранці російська влада підтвердила, що на військовому аеродромі в Енгельсі виникла пожежа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу на Енгельсі

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив евакуацію через пожежу на військовому аеродромі в Енгельсі.

Задля безпеки через загоряння на території аеродрому проводять евакуацію тих, хто проживає на території прилеглих до об'єкта СНТ. Усі оперативні служби перебувають на місці.

– повідомив губернатор.

Пожежа на аеродромі в Енгельсі / Фото росЗМІ

Також Бусаргін зазначив, що це була найбільш масована атака БпЛА на Саратов та Енгельс.

За інформацією українських OSINT-журналістів, БпЛА вдарили по складу боєприпасів. Крім того, росЗМІ повідомляють, що у прилеглих районах чути вторинну детонацію.