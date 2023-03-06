Ядерна зброя у Росії: генерал Годжес окреслив головні побоювання Заходу

Кремль час від часу вдається до ядерного шантажу, що викликає острах у західних лідерів. Офіцер армії США у відставці Бен Годжес впевнений, що не можна давати можливості Путіну залякувати світ. Також він описав найголовніші побоювання партнерів України стосовно цього.

За словами військового Бена Годжеса, є чимало наляканих людей, які вірять, що Росія може використати свою ядерну зброю. Часто в пастку російського шантажу атомом потрапляє навіть Захід, тому це питання потрібно якось вирішувати.

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Головне не віддати ядерний арсенал не в ті руки

Як зазначив колишній командувач армією США в Європі, західні лідери також остерігаються, що ядерна зброя після розпаду Росії може опинитися не в тих руках.

А якщо Росія розпадеться, ця зброя (ядерна зброя – 24 Канал) може опинитися в руках тих людей, яких Захід не хотів би бачити як власників такої зброї. Це так і є. І ми повинні визначитися, що робити з такого роду побоюваннями,

– сказав Годжес в інтерв'ю.

Разом з тим він констатував, що у Лондоні, Парижі та інших державах цивілізованого світу відбуваються розмови про "західні цінності", однак про них слід не лише говорити. Ці цінності варто також захищати.

Чи використає Росія ядерну зброю

Не варто заперечувати, що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї. Однак, на думку Годжеса, навряд Путін застосує ядерку, адже це фактично не дасть йому жодної переваги на полі бою.

Весь цей ядерний арсенал вигідний для них (росіян – 24 Канал), допоки вони його не використовують. Тому що ми боїмося його. І, на мій погляд, Росія матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій арсенал. Я думаю, росіяни знають про це,

– сказав офіцер.

Окрім того, він наголосив, якщо справді у Кремлі ухвалять рішення щодо натискання на червону кнопку, то обов'язково опісля відбудеться трибунал, перед яким постане керівництво ворожої держави.

Згадаємо до цієї теми повідомлення міністерства оборони Росії. Власне, там заявили, що Кремль розробляє новий вид військової операції з використанням ядерної зброї.

Водночас РНБО Олексій Данілов вважає, що найбільшим страхом для Заходу є можливе застосування Росією ядерної зброї.

Очевидно, у Європі та Сполучених Штатах Америки зараз шкодують про те, що дозволи Росії у 90-тих роках контролювати ядерний арсенал.



Кількість ядерних боєголовок по країнах / Картинка 24 Каналу