МАГАТЕ все бачить, – Жданов пояснив, де на ЗАЕС росіяни ховають техніку

У МАГАТЕ повідомляли, що російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 ЗАЕС. Це небезпечно, але про мінування самого реактора не мовиться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, турбінний цех має дуже багато рівнів, де прокладені навіть залізничні шляхи.

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Російська зброя у відділенні енергоблока

Жданов підкреслив, що енергоблок – це монолітно-бетонна будівля капсульного типу. Там перебуває лише реактор та центр управління. Туди можна заходити лише у засобах захисту. Поруч з реактором розміщений турбінний цех.

Він має кілька рівнів. Там дуже багато місця. Всередині відділення навіть прокладені залізничні шляхи. Там є кран балка, що теж може переміщувати вантажі всередині цеху. У цьому відділенні росіяни ховають техніку,

– пояснив він.

Військовий експерт закликав не панікувати. Звичайно, розміщення зброї у турбінному відділенні енергоблока – це небезпечно. Проте про мінування реактора не мовиться.

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