Окупанти завдали удару з системи "Солнцепьок": у ЗСУ пояснили, що це за озброєння

У війні проти України російські окупанти використовують тяжкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Це – небезпечна зброя, яка демонструє усю нелюдяність загарбників.

Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, російські окупанти 30 грудня завдали удару з "Солнцепьока" по Авдіївці. На щастя, постраждалих та жертв не було, адже ніхто в цей момент не перебував на місці обстрілу.

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Страшна зброя, але неточна

Як зазначив Череватий, "Солнцепьок" – дещо вдосконалена радянська система "Буратіно". Попередницю вперше використовували в Афганістані, а потім в Чечні. Також, за непідтвердженими даними, росіяни стріляли з "Солнцепьока" в Сирії.

Це нелюдська система. Завдяки надмірному тиску, вибуховій хвилі та неймовірно високій температурі вона фактично знищує все, що підпадає під вогонь. Якщо західна наука йшла до того, щоб виробляти високоточні системи для контролю ураження, то все російське озброєння абсолютно невисокоточне,

– пояснив Череватий.

"Солнцепьок" накриває територію в певному квадраті. Череватий навів приклад нещодавнього удару ЗСУ по будівлі ПТУ в Макіївці, де перебувало багато російських окупантів. Якби росіяни умовно робили це з "Солнцепьока" (дальність – переважно всього 6 кілометрів – 24 канал), то за таким принципом могли знищити б цілий квартал. І то не факт, що вони б попали по ньому.

Череватий пояснив, наскільки небезпечна російська система "Солнцепьок": дивіться відео

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