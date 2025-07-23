Повністю китайський безпілотник вперше помітили в Україні, – The Telegraph

На території України виявили безпілотник, що повністю складається з китайських комплектуючих. Це перший подібний випадок, адже раніше росіяни змішували їх з компонентами інших країн.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Готові забрати все: Федоров розповів чи буде Україна закуповувати нові дрони у 2025

Нові ознаки співпраці між Пекіном і Москвою

Українська розвідка виявила БпЛА CBTS.611000, який використовується переважно для розвідки та як приманка, але також може нести бойову частину вагою до 15 кілограмів.

Це перший випадок, коли Росія застосувала зброю, що повністю складається з китайських комплектуючих,

– підкреслили у виданні.

Така знахідка вказує на поглиблення співпраці між Китаєм і Росією, попри заяви Сі Цзіньпіна, що Пекін не постачає летальну зброю жодній стороні у війні. Китайські технології вже фіксувалися в російській зброї, але раніше їх змішували з компонентами інших країн. Цього разу всі частини дронів є китайськими.

Майже половина компонентів одного з дронів була виготовлена компанією CUAV Technology з провінції Гуандун, яка рекламує себе як "постачальник відкритих рішень для дронів". До них належать:

автопілот і модулі навігації з антенами,

датчик швидкості повітря,

трубка Піто.

Характеристики китайського дрона / Фото The Telegraph

У 2022 році у CUAV Technology заявляли, що обмежать експорт своєї продукції до Росії та України, аби уникнути її військового використання. Однак нові знахідки свідчать, що деталі CUAV продовжують потрапляти в Росію.

Крім CUAV, українська розвідка виявила й інші китайські комплектуючі:

двигун і модуль електрозапалювання – Mile Haoxiang Technology,

FPV-камера – Foxeer Technology,

китайська копія австралійського модуля передачі даних RFD900X від RFDesign (дальність передачі – до 40 кілометрів).

Ця система створює канал передачі даних між БПЛА та наземною станцією або між самими дронами, посилюючи їх розвідувальні можливості,

– пояснили українські розвідники.

За оцінкою українських та американських відомств, до 80% електроніки в російських дронах – китайського походження. Водночас Китай неодноразово заперечував постачання будь-якої летальної зброї у війну і наполягав, що "строго контролює товари подвійного призначення".