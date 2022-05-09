Російське інформагентство "Лєнта.Ру" теж поламалося: там з'явилися антипутінські заголовки

Сайт російського інформаційного агентства "Лента.Ру" зламали хакери вранці 9 травня. Нарешті росіяни змогли побачити щось інше, окрім російської пропаганди та брехні.

Стрічка новин інформагентства наповнилась антипутінськими заголовками, передає 24 канал.

До теми Хакери Anonymous зламали принтери рашистів і друкують антипутінські заклики

Серед них:

"Путин оказался главным русофобом мира";

"Путинская Россия призерает закон";

"Россия решила убить свою природу";

"Россия полностью уничтожила Мариуполь";

"Россия бросает трупы своих солдат в Украине" тощо.

Інформагентство "Лєнта.Ру" поламалося: фотодокази

Статті можна досі переглянути в архіві

Попри те, що станом на 10 ранку стрічку новин вже почистили, скриншоти розходяться у соцмережах та телеграм-каналах, а в архівах можна досі переглянути статті за цим посиланням.

Статті, що вийшли вранці 9 травня на "Лента.Ру" залишились в архіві: скриншот

У Meduza повідомляють, що сайт "Лєнта.Ру" не був зламаний: скриншот

Хакери зламали сітку мовлення ТБ

Водночас джерела видання Meduza повідомляють, що сайт "Лєнта.Ру" не був зламаний. За даними ЗМІ, критичні та антипутінські публікації про режим Путіна та війну в Україні були акцією співробітників інформаційного агенства.

Нагадаємо, що в понеділок, 9 травня, хакери повністю зламали сітку мовлення ТБ Росії і замість розкладу програм з’явились антивоєнні повідомлення та нагадування про те, що Росія розв'язала війну проти України.

На екран було написано: "На ваших руках кров тисяч українців і сотень їх убитих дітей. Телебачення та влада брешуть – ні війні".

Таку картинку на екранах росіяни спостерігали на різних провайдерах і телевізійних сервісах. Ймовірно, хакерам вдалося проникнути у системи телекомунікаційних компаній, серед яких Ростелеком та приставка для ТБ Wink.

Додамо, що російське пропагандистське телебачення вже не вперше вдалося зламати.

На початку березня хакерське угруповання Anonymous замість звичних ток-шоу, що "промивають" мізки росіянам, показало мільйонам глядачів на території Росії реальні кадри того, як путінська армія з повітря скидає бомби та ракети на мирне українське місто Харків. Відеозаписи з'явилися зокрема на телеканалах "Росія 24", "Перший канал" і "Москва 24"

США вводять санкції проти російських телеканалів

Вчора після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" США анонсували санкції проти російських телеканалів. До чорного списку потрапили "Первый канал", "Россия 1" та НТВ.

Саме ці канали є найбільш пов'язаними з Кремлем та вважаються найпопулярнішими у Росії. США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам. Вони були серед найбільших одержувачів іноземного доходу.

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