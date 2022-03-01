Російське керівництво почало обстріли цивільних, бо відчуває близькість трибуналу, – Данілов
Джерело:Фейсбук Олексія Данілова
Військові злочинці в Москві планували завершити за один – два дні, як блискавичну каральну акцію, але з тріском провалилися. І через це мстять мирному населенню.
Секретар РНБО зазначив, що шостий день українського Національного спротиву, Українці, наші Збройні Сили, ТРО, всі, хто взяв до рук зброю, роблять неможливе, стримуючи і завдаючи нищівних ударів у відповідь російській окупаційній армії, яку Кремль чомусь вважав непереможною.
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Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії.,
– заявив Данілов.
Військові злочини
Тільки так можна пояснити варварський обстріл Градами півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи – міста Чернігів, обстріли Бучи, Ірпіня, Гостомеля і ще десятків і десятків українських міст і сіл,
– зазначив секретар РНБО.
Росія буде покарана
Він пообіцяв, що цей список злочинів РФ проти України і її народу буде пред'явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання.
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