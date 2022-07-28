Не на війну, а у відрядження: російським поліцейським зупинили виплату бойових

У російському міністерстві внутрішніх справ серйозно скоротили витрати на зарплату поліцейських, які вчиняють воєнні злочини на території України. Віднедавна всі спецпідрозділи МВС перевели на інший "режим роботи".

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поліцейських з росії використовували на війні з початку повномасштабного нападу, але юридично їх вважали учасниками бойових дій. Тому приписані до МВС путінські ординці мали відповідні доплати та могли претендувати на статус ветеранів.

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Попри те, що бойовики росгвардії, всіляких "Вимпелів" та СОБРів не є підготовленими до проведення військових операцій, командування залюбки використовувало їх як лінійні підрозділи.

Не отримуватимуть компенсацій у разі загибелі чи поранення

Попри те, що воєнних злочинців з лав правоохоронних служб взагалі за російським законом не можна використовувати за кордоном, самих опричників путіна ця ситуація цілком задовільняла. Бо вони отримували серйозні доплати, а після лютнево-березневого фіаско перебували здебільшого на другій лінії оборони та в тилу.

Останні місяці поліцейські-загарбники займалися зачистками українських міст на Півдні та, частково, на Донбасі. Їм ставили завдання патрулювати місцевість, шукати диверсантів та забезпечувати порядок на територіях, які окупувала росія.

При цьому кожного дня російських поліцейські в Україні ставало все менше: то в казарму щось прилетить, то з партизанами зіштовхнуться.

Однак якщо певну частку загиблих до липня росгвардійців та спецпризначенців росія визнавала тими, хто помер в Україні під час "спецоперації", нещодавно ця ситуація кардинально змінилася.

Кремлівське командування вирішило, що з середини липня всі російські поліцейські в Україні юридично перебуватимуть не у зоні бойових дій, а просто "у відрядженні". А це означає для них те, що бойових виплат віднині ніхто не дочекається. Як і компенсацій за поранення. Родичі ж загиблих російських поліцейських ніколи не зможуть обміняти життя "ваньки" на новеньку машину.

Короткотермінові контракти, які заключали з російським МВС ветерани поліції та добровольці, так само переоформили як службу у відрядженні. Ці зміни стосуються всіх "правоохоронців" з росії, яких закинули на нашу землю по ротації на 6 місяців.

Реакція особового складу поліціянтів на подібні зміни, звісно ж, була бурхливою. Бо держава їх у черговий раз обманула.

Зручний спосіб приховати втрати

З точки зору кремля подібна схема з оформленням є не тільки можливістю скоротити витрати на утримання власних окупаційних військ, але й способом приховати втрати. Адже за логікою москви, якщо той чи інший спецпризначенець за документами не бере участь у "спецоперації", а просто перебуває десь у відрядженні, то й помер він не у зоні бойових дій.

Через всі ці нюанси поліцейські з росії вигадали свою корупційну схему. За хабарі вони домовляються з керівниками військових частин, аби їх вписали у бойові накази чи розпорядження про залучення до спецзавдань в Україні. В такий спосіб опричники кремлівського старця юридично можуть довести, що вони дійсно брали участь у бойових діях.