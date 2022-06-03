Російське командування набирає у ДРГ найманців з Донбасу, які володіють українською

Командування російської армії набирає найманців з Донецької та Луганської областей для формування диверсійно-розвідувальних груп. Перевагу надають тим, хто володіє українською мовою.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу 3 червня, повідомляє 24 канал.

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Командування збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською,

– повідомив речник оборонного відомства.

Мотузяник також розповів, що в тимчасово захопленому Херсоні російські окупанти розграбували магазин "Епіцентр". Награбоване одразу вивезли до окупованого Криму.

Коротко про ситуацію на Донбасі

Росіяни продовжують незаконну мобілізацію на окупованих територіях Донбасу. Місцевих, як "гарматне м'ясо", кидають у найгарячіші точки й залишають на смерть.

Станом на 2 червня Генштаб ЗСУ повідомив про щонайменше 30 850 ліквідованих загарбників.

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Спроби взяти Сєверодонецьк безуспішні

Росіяни намагаються оточити наших військових у районах Луганській області, де точаться бої. Водночас ЗСУ вдалося завадити росіянам захопити селища на Сєвєродонецькому напрямку.

Росія окупувала 95% території Луганської області, після чого кинула сили на захоплення Сєвєродонецька. 30 травня росіяни, яким раніше вдалося зайти на околиці міста, частково прорвали українську оборону та просунулись вглиб Сєвєродонецька.

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