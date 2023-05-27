Російське командування на розтяжці: Жданов пояснив наслідки подій на Бєлгородщині для ворога

Російські добровольці здійснили рейд Білгородщиною з метою "звільнення" від путінського режиму. Тепер держава-агресорка змушена перекидати частину військ з України на державний кордон.

Чим більше ворог відтягне сил, тим легше нам буде – як у контрнаступі, так і у вибиванні їхніх військ з нашої території. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Становище росіян ускладнюватиметься

У нас на кордоні стоять війська, тому нічого особливого на кордоні загарбники вчинити не можуть. Обстріли, провокації та спроби заходу ДРГ на нашу територію – ми з усім цим боремося.

Так, кількість військ на державному кордоні збільшиться. Це несе певні ризики, але це дуже суттєво допомагає фронту в плані послаблення російського угрупування, зменшення його чисельності та кількості озброєння й техніки, які вони заберуть із собою.

"Не переживайте, ми до цього готові. У нас є рубежі оборони та війська, які охороняють їх", – сказав військовий експерт.

Що ж до того, чим ворог збирається брати Луганську й Донецьку область в адміністративних кордонах, як сказав Путін, дуже цікаве для росіян питання. За словами Жданова, нічим.

Сьогодні наступальні дії російської армії мають локальний характер. Успіху на жодній ділянці немає. Той самий Вагнер у Бахмуті вже сточився. Пригожин плачеться, що його потрібно виводити, рятувати, інакше від нього залишаться "ріжки й ніжки". Чим далі в ліс, тим більше Росія ставатиме в оборону,

– підкреслив Жданов.

Безумовно, росіяни продовжать нас атакувати, але на певних ділянках. Вони діятимуть за принципом "найкращий захист – це напад".

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Стратегічно російські війська вже переходять до оборони, тож про жодні адмінкордони Луганської і Донецької областей вже не мовиться. Як зазначив Жданов, 9 місяців штурму Бахмута показали все, на що здатна російська армія – це її стеля. Плато, на яке вони вийшли й протрималися на ньому більше ніж пів року. Тепер усе піде лише на спад. Український контрнаступ ще більше погіршить положення російських військ.

Дуже класна ситуація створилася для російського командування – вони зараз на розтяжці. Їм потрібно виводити війська з України, щоб прикрити державний кордон від набігів РДК та "Свободи Росії". Вони сьогодні становлять реальну загрозу,

– пояснив військовий експерт.

З іншого боку, виходить, потрібно послабляти позиції. Ба більше, мобілізація не справляється. Охочих воювати все менше, ловити їх все складніше.

"Військовозобов'язані також набувають навички ухилення від повісток. Російське командування дуже сильно "пресує" строковиків у частинах, щоб підписували контракт, але це не покриває потреби фронту. Тож ситуація у них ускладнюється з кожним днем", – підсумував Олег Жданов.

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