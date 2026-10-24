У російській армії подекуди встановилася практика відмови від госпіталізації поранених бійців. Іноді вони навіть з уламками в тілі продовжують повертатися до штурмів.

Про таке повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ".

Як ставляться до поранених бійців?

На Добропільському напрямку російське командування відправляє поранених військових на штурми та скасовує відпустки.

За даними партизанів, протягом останніх двох місяців у 51-й гвардійській загальновійськовій армії, зокрема у 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах, пораненим військовослужбовцям відмовляють у госпіталізації.

На повноцінне лікування відправляють лише тих, хто втратив кінцівки або фізично не може підвестися. Решту, зокрема бійців із невитягнутими уламками в тілі, знову залучають до штурмів поблизу Добропілля на Донеччині.

Крім того, у цих підрозділах повністю скасували відпустки та відрядження. За інформацією "АТЕШ", офіцери на місцях поспішають виконати наказ до визначеної дати.

У русі припускають, що командування намагається будь-якою ціною захопити території, про взяття яких уже прозвітувало, щоб Володимир Путін міг заявити про "значні успіхи" напередодні можливої тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії. Водночас плани російського командування стикаються з реальними втратами.

До речі, у травні повідомлялося, що Росія відправляє поранених військових на передову, щойно вони відновлюють мінімальну здатність пересуватися.

Використання поранених і маломобільних військових у боях має також психологічний вплив. Як пояснив військовий експерт, Андрій Крамаров в етері 24 Каналу, молодий український доброволець, який бачить, як на нього наступають окупанти на милицях, може сприймати це як "зомбі-апокаліпсис". Такі ситуації впливають на психологічний стан військових.

Подібна практика існувала й у радянській армії. За словами Крамарова, коли російське командування намагається прорвати оборону противника за рахунок чисельності особового складу, воно залучає навіть поранених бійців. Оскільки військових на милицях не вважають особливо цінними, їх також відправляють у штурми.