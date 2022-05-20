Російське командування змушене об'єднувати виснажені БТГр, – ISW

Однією з особливостей війни Росії проти України є війна на виснаження. Тут на перший план виходить те, хто довше матиме змогу вести бойові дії.

Спочатку Росія вирішила здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, чим сама себе загнала в пастку. Адже її армія виявилася не готовою до такого широкого фронту для наступу, тож зазнала чималої кількості втрат. Саме тому окупантам довелося відступити з Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумських областей. І зосередити свою увагу на Донбасі.

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Але за три місяці війни російські війська зазнали чималих втрат. Станом на 20 травня – понад 28700 знищених. І достеменно невідома кількість поранених, які теж не можуть взяти участь в боях.

Повноцінного резерву в росіян, які можуть компенсувати ці втрати – немає. В Інституті вивчання війни (ISW) відзначають, що російські війська продовжують відчувати нестачу живої сили в резерві. Саме це змушує російське військове командування консолідувати виснажені батальйонні тактичні групи (БТГр).

При цьому в Пентагоні вказують на той факт, що російські сили все ще мають 106 БТГр, які діють в Україні, але їм довелося розформувати та об’єднати деякі, щоб компенсувати втрати.

Чому в Росії немає резерву

Чисельність російської армії становить близько 900 тисяч осіб. Ще близько 2 мільйонів – це так званий запас або резерв.

Для військового вторгнення в Україну Росія зібрала близько 200 тисяч військових.

Щоб мати можливість швидко поновлювати втрати, Росія мала б оголосити мобілізацію. Але в Кремлі бояться це робити. Адже росіяни хоч і підтримують війну проти України та свій кривавий режим, самі воювати не надто хочуть. Відтак російська влада боїться бунтів та протестів. Тому і проводить приховану мобілізацію. Однак вона не дає тих результатів, на які сподівалися.

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Російські військові на окупованих територіях скаржаться на те, що їх не відправляють на ротацію. Про це свідчать перехоплені розмови окупантів з рідними.

Натомість окупантів з одних ділянок фронтів перекидають на інші. Зараз українські військові звільняють селища в Харківській області. Російських військових, які звідтам відступили, одразу перекидають в Донецьку область на лінію фронту.