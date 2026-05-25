Російське МЗС рекомендує іноземцям якомога швидше виїхати з Києва

Країна-агресорка продовжує погрожувати Україні новими ударами, зокрема по Києву. Вороже МЗС закликає громадян іноземних держав якомога скоріше покинути українську столицю.

Відповідна заява з'явилася 25 травня.

Що відомо про нові погрози з Росії?

Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров заявив про наміри завдавати ударів по "центрах ухвалення рішень". За словами російських дипломатів, удар по Старобільську нібито став "останньою краплею".

Зауважте! Володимир Путін стверджував, що українські військові нібито вдарили по коледжу в Старобільську, який розташований на тимчасово окупованій території Луганської області. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ цю заяву назвали маніпулятивною.

У відомстві також повідомили, що російські війська нібито розпочали системні атаки на підприємства українського оборонно-промислового комплексу в столиці України.

"У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включно з персоналом дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити місто, а мешканцям української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури", – йдеться у заяві МЗС Росії.

Варто нагадати, що буквально перед цим представниця відомства, Марія Захарова, також погрожувала новими обстрілами. Вона заявила, що російська сторона й надалі нібито завдаватиме "відповідних ударів" по Києву.

Яким був удар по Києву 24 травня?

Протягом усієї ночі 24 травня ворожі ракети й дрони атакували Україну. Епіцентром обстрілу став Київ – у столиці наслідки фіксували на близько 40 локаціях. Йдеться, зокрема, про знищений Лук'янівський ринок, ТЦ "Квадрат", пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі міста та низку інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Загалом, за словами президента Зеленського, під час нічного удару було пошкоджено близько 300 об'єктів. Станом на 25 травня внаслідок ворожої атаки постраждала 91 людина. Серед них троє дітей. У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений.