Росіяни випадково засвітили у Кримських горах об'єкт ППО: показуємо на карті, де саме

Російські туристи видали місце розташування ППО, яке прикриває Балаклавську бухту. Вони зробили на горі фотографії, на які потрапили дві військові машини.

Завдяки фотографіям вдалося визначити місце розташування ворожої ППО. Російські загарбники обрали це місце не просто так.

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Так, російські туристи, подорожуючи, випадково засвітили російську ППО, яка прикриває Балаклавську бухту. Завдяки кадрам вдалося встановити координати.

Координати ворожої ППО в Кримських горах

У кадр потрапили дві військові машини, координати 44.492147, 33.637245. Імовірно – ППО,

– повідомили журналісти.

Воно розташоване неподалік старого комплексу берегових ракетних позицій "Утьос", за радянською військовою номенклатурою код "об'єкт 100".

Де стоїть російська ППО: показуємо на карті

Що відомо про комплекс "Утьос"

Наразі цей об'єкт занедбаний, лише зрідка до нього періодично заходять туристи, які знають про це місце.

Комплекс "Утьос" складався з двох дивізіонів, перший з яких було побудовано в горах біля села Оборонне, другий – за шість кілометрів на схід, біля села Резервне.

У 1957 році комплекс вступив у дію, а 1960-го військова частина отримала постійне найменування – 362-й окремий береговий ракетний полк. Востаннє комплекс "Утьос" зробив постріл у 1993 році.

Після поділу Чорноморського Флоту у 1996 "Утьос" відійшов до складу ВМС України. Ще 1997-го проводився навчальний пуск ракети, проте у 2002 році дивізіон біля села Оборонне розформували, а озброєння та обладнання демонтували.