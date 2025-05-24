Поблизу Мозамбіку обстріляли російське судно "Атлантида"

Російське океанографічне судно "Атлантида" потрапило під обстріл поблизу узбережжя Мозамбіку. Влада країни вже розпочала розслідування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Club of Mozambique

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Що відомо про обстріл російського судна у Мозамбіку

У виданні повідомили, що напад на російське судно стався на півночі Мозамбіку, неподалік провінції Кабу-Делгаду – регіону, де діють терористичні угруповання.

Обстріл відбувся після завершення дослідницької місії корабля, коли він повертався у порт Мапуту. У цей час по ньому відкрили вогонь з інших двох невідомих суден.

Ймовірно, напад здійснили місцеві терористичні угруповання, однак офіційно про це ще не повідомлялося. Представник уряду Мозамбіку Іноченсіо Імпісса заявив, що влада почала власне розслідування щодо інциденту.

"Сили оборони й безпеки вже уважно стежать за інформацією, опублікованою і переданою через ЗМІ, і розпочали процес розслідування, щоб з максимальною ретельністю визначити достовірність фактів нападу і обставин", – зазначив він.

Нагадаємо, що на початку квітня в територіальних водах Естонії було затримано нафтовий танкер під назвою Kiwala. Це судно здійснює постачання російської сирої нафти та нафтопродуктів у треті країни та належить Росії.