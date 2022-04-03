Російське вторгнення в Україну далеке до завершення, – глава апарату Білого дому

У США закликають не покладати особливих надій на завершення російського вторгнення в Україну через нібито "виведення" ворожої армії з-під Києва. За словами голови апарату Білого Дому Рона Клейна, війна ще далека до фіналу.

Рон Клейн наголошує, що замість "виведення" військ Кремль лише перегруповує їх. Російські окупанти з Чернігівщини та Київщини вирушать на Схід України.

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Путін перекидає свої війська на Схід України, – Клейн

Про переміщення, а не "виведення" російських військ із території України повідомляв і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Є багато доказів того, що Путін просто виводить свої війська з північної частини України, щоб перекинути їх на Схід і відновити там бойові дії, – наголосив глава апарату Білого дому.

Рон Клейн додав, що Україна сама має вирішувати, які умови перемир'я її влаштовують. Однак він запевнив, що "здавати" росіянам Схід чи Південь наша влада не збирається.

"Я вам повторю слова президента Зеленського: це (ідеться про "здачу" Сходу України, – ред.) для нього неприйнятно. І ми збираємося підтримати його військовою, економічною та гуманітарною допомогою", – підсумував Клейн.

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