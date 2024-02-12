Росія атакувала дронами і ракетами: хронологія 719 дня війни
В Україні розпочалась 719 доба повномасштабного російського вторгнення. Сили оборони стримують ворога на Сході та Півдні, завдаючи противнику втрат. Росіяни продовжують атакувати мирні міста, зокрема посилили обстріли Харкова.
Про головлі події дня станом на 12 лютого, ситуацію на фронті, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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За добу росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін. Про це повідомила військова адміністрація Сумської області. Вночі Росія запустила 17 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ – Росія, керовану авіаційну ракету Х-59 (з тимчасово окуованої території Запорізької області) та зенітні керовані ракети С-300 (із Бєлгородської області). ППО знищила 14 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни вдосконалюють тактику застосування "Шахедів", а також матеріальну частину. а тому насамперед нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону: це мобільні ЗРК, які можуть переміститись, дуже швидко з однієї точки в іншу", Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни наразі обмежені у ресурсі використання "Калібрів", адже поновитися їм дуже складно. За її словами, останні атаки свідчать про їх нетипове використання. Так, 2 січня та під час крайньої масованої атаки росіяни запускали по три "Калібри", це досить нетиповий крок. Адже це непарне число ракет. За словами Гуменюк, під час першої атаки, швидше за все, використовували надводний ракетоносій. А от під час другої, ймовірно, підводний. Причому останній не перебував на бойовому чергуванні. У Німеччині невідомі напали на двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова й Артема Козаченка. На жаль, Єрмаков помер. Як зазначає Федерація баскетболу, причиною нападу на Володимира та Артема стала їхня національність. У Фінляндії у другому турі президентських виборів здобув перемогу Александр Стубб. Відомо, що перед виборами він обіцяв зайняти жорстку позицію щодо Кремля.
Обстріли Сумщини
Росія атакувала дронами і ракетами
Які засоби ще потрібні для захисту українського неба
Росіяни почали нетипово використовувати "Калібри"
У Німеччині вбили українського баскетболіста
У Фінляндії обрали нового президента
За добу росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін. Про це повідомила військова адміністрація Сумської області.
Вночі Росія запустила 17 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ – Росія, керовану авіаційну ракету Х-59 (з тимчасово окуованої території Запорізької області) та зенітні керовані ракети С-300 (із Бєлгородської області).
ППО знищила 14 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни вдосконалюють тактику застосування "Шахедів", а також матеріальну частину. а тому насамперед нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону: це мобільні ЗРК, які можуть переміститись, дуже швидко з однієї точки в іншу",
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни наразі обмежені у ресурсі використання "Калібрів", адже поновитися їм дуже складно. За її словами, останні атаки свідчать про їх нетипове використання.
Так, 2 січня та під час крайньої масованої атаки росіяни запускали по три "Калібри", це досить нетиповий крок. Адже це непарне число ракет. За словами Гуменюк, під час першої атаки, швидше за все, використовували надводний ракетоносій.
А от під час другої, ймовірно, підводний. Причому останній не перебував на бойовому чергуванні.
У Німеччині невідомі напали на двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова й Артема Козаченка. На жаль, Єрмаков помер.
Як зазначає Федерація баскетболу, причиною нападу на Володимира та Артема стала їхня національність.
У Фінляндії у другому турі президентських виборів здобув перемогу Александр Стубб. Відомо, що перед виборами він обіцяв зайняти жорстку позицію щодо Кремля.