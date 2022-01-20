"Російські агенти і пішаки ФСБ": США пояснили, чому ввели санкції проти Козака і компанії

США ввели санкції проти Тараса Козака, Володимира Олійника, Володимира Сівковича та Олега Волошина. У Держдепі пояснили, що ці особи пов'язані з діяльністю російської розвідки та причетні до дестабілізації ситуації в Україні.

У Держдепі наголосили, що напередодні потенційного вторгнення в Україну російська ФСБ активно вербує українських громадян. Таким чином спецслужби отримують доступ до конфіденційної інформації.

До теми Мінфін США ввів санкції проти соратника Медведчука Козака

ФСБ використовує чиновників задля доступу до інформації

ФСБ використовує цих чиновників і створює нестабільну ситуацію в Україні. Сполучені Штати співпрацюють разом з українською владою задля виявлення таких суб'єктів.

Четверо осіб – пов'язані з діяльністю російської розвідки

Так 20 січня США запровадили санкції проти 4 осіб, які пов'язані з діяльністю впливу російської розвідки.

Особи, на яких ми націлені, двоє з яких є народними депутатами України, діють за вказівкою ФСБ і підтримують російські дестабілізуючі та небезпечні операції впливу, які підривають не лише Україну, а й фундаментальні принципи демократії,

– пояснили у Держдепі.

У Держдепі наголосили, що у 2020 році кремлівські чиновники запустили комплексний план інформаційної операції. Він має погіршити здатність української держави функціонувати самостійно.

Нещодавно Росія постраждає, – ЄС заявив про готовність ввести санкції, якщо Москва атакує Україну

Більше деталей з заяви Держдепу:

Протягом 10 років Росія використовує дезінформаційні агентства та філії розвідувальних служб по всьому світу.

З 2016 Росія намагалась вплинути на вибори в США.

Так, Тарас Козак використовував медіаплатформи, які йому належать, як для очорнення високопоставлених членів найближчого оточення президента Зеленського.

Також медіа Козака поширювали фейкову інформацію про вибори в США 2020 року.

Мінфін США увів санкції проти українських політиків: відео