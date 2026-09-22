Працевлаштувався на кілька заводів, щоб коригувати по них удари: СБУ затримала ворожого агента

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб у Дніпрі. Зрадник допомагав агресору коригувати удари по підприємствах міста.

Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у СБУ.

Що відомо про зрадника?

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки викрило агента російської воєнної розвідки (ГРУ) у Дніпрі. Ним виявися електрик, який допомагав Росії готувати обстріли місцевих об'єктів. Зрадник змінив кілька місць роботи, намагаючись знайти підприємство, що працює на ВПК України. СБУ затримала його, щойно він працевлаштувався у компанію, що пов'язана з оборонним сектором.

Слідство встановило, що агент креслив для окупантів схеми місцевих заводів, де позначав особливо цінне обладнання, виробничі цехи та склади. Також він доповідав куратору про характеристики виробів та графіки роботи підприємств. Окрім того, зловмисник намагався скоригувати ракетно-дронові атаки країни-агресорки по пунктах дислокації ЗСУ та СБУ

Спецслужбовці затримали чоловіка у його будинку. У агента вилучили телефон, який він використовував для збору розвідданих та спілкування зі "зв'язковим" ГРУ.

Зловмиснику вручили підозру за частиною 2 статті 111 ККУ про держзраду під час воєнного стану. Коригувальник перебуває під вартою без права внести заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Докази роботи агента на ворога: Фото СБУ

Також контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині інформатора Росії, який коригував ворожий вогонь по позиціях української артилерії за 10 кілометрів від лінії фронту. Завдяки завчасному затриманню зрадника спецслужбовцям вдалося відвернути прицільні удари КАБами по оборонцях Вовчанського напрямку.