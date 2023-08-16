Сотні шпигунів, антени та РПЦ: як Росія роками створювала агентурну мережу в Брюсселі

Брюссель – столиця Європейського Союзу, де розташовані головні інститути ЄС, штаб-квартира НАТО та понад 100 міжнародних організацій, які відіграють ключову роль у прийнятті політичних рішень. Тим часом росіяни десятки років створювали мережу, яка активно розповсюджує "рускій мір" у Брюсселі та, ймовірно, шпигує за західними партнерами України.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі Софія Назаренко дізнавалася, як ведуть свою діяльність агенти ФСБ під дипломатичним прикриттям, як їм допомагають місцеві "корисні ідіоти", а також проросійське лобі з євродепутатів у Європарламенті. Ми поспілкувалися з високопоставленими джерелами в дипломатичних колах ЄС, євродепутатами, МЗС Бельгії, а також вирішили прогулятися місцями "російського сліду" в столиці Євросоюзу.

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Понад 200 дипломатів та антени-шпигуни: що приховує російське посольство у Бельгії?

Російське посольство в Бельгії розташоване в одному з найзеленіших та найпрестижніших районів Брюсселю – Uccle. Територію дипломатичного представництва охороняє бельгійська поліція і паркан з проволокою, облаштований камерами спостереження.

Правоохоронні органи почали посилено охороняти посольство після повномасштабного вторгнення, адже рівень небезпеки для тих, хто працює на Кремль суттєво зріс.



Російське посольство в Бельгії / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

На території дипустанови біля паркану висаджені дерева, щоб охочі не мали змоги роздивитися, що розташовано всередині. На перший погляд, російське посольство нагадує санаторій – багато зелені, ставок та навіть живі качки (не такі, як у маєтку Медвєдєва).

Посольство Росії в Брюсселі / всі фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Якщо порівнювати "дві вежі", то, до прикладу, посольство України в Бельгії не має охорони та такої величезної території.



Для порівняння – українське посольство в Бельгії / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

У розмовівисокопоставлене джерело в дипломатичних колах пояснює, щоВсі інші держави, які входили до складу СРСР доступу до будівлі не мали, а тому були зобов'язані самостійно купувати нерухомість для посольства за державні кошти.

Зрозуміло, що разом з імперською хворобою росіяни хочуть показувати свою велич навіть розміром посольства, площа якого складає не менше 46 000 метрів квадратних. Але від чого ж Кремль відвертає увагу бельгійців, насаджуючи стільки дерев біля паркану свого посольства?

Як вдалося з'ясувати, за даними Центру "Досьє", на території російського посольства в Бельгії розташовані й інші приміщення – величний замок, спортмайданчик, теплиці, стоянки, будівля з навчальними класами. Проте, це не найважливіша "таємниця" росіян.

На дахах двох будівель загалом розташовано 17 супутникових антен і це найбільша кількість антен, яку росіяни розмістили на території дипломатичного комплексу в Європі.



Антени на російських дипустановах / фото "Досьє"

Зазвичай антени використовують для безпечного зв'язку, але в Бельгії кількість пристроїв значно перевищує справжні потреби росіян.



Величезна антена на даху одного з дипустанов Росії / фото "Досьє"

У коментарі De Tijd міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн заявив, що операції щодо перехоплення інформації не є новиною і це триває ще з часів холодної війни. Водночас він визнав, що все ж кількість обладнання на дахах російського посольства є значною.

Перевірити яке саме обладнання встановили росіяни доволі непросто, адже це забороняється Віденською конвенцією. За попередніми даними,. Така система дозволяє прослуховувати перемовини країн західної Європи.Зазначимо, що територія посольства будь-якої держави вважається територією цієї держави, а тому там діє відповідне законодавство.

Крім самого посольства, за зазначеною адресою, також є торговельне представництво Росії при Бельгії та представництво торговельно-промислової палати.

Проте, це не єдине місце, де росіяни намагаються вести дипломатичні справи в Брюсселі. Для прямої взаємодії із Європейським Союзом росіяни мають інший офіс – у центрі Брюсселя розташована Місія Росії при ЄС. Що цікаво, сусідами росіян є американці. Їхні офіси розмежовує лише місцевий супермаркет.

Місія Росії при Євросоюзі також посилено охороняється поліцією.





Представництво Росії при ЄС / фото Софії Назаренко для 24 Каналу



Місія України при ЄС – для порівняння / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Брюсселем росіяни вирішили не обмежуватися. До повномасштабного вторгнення в Україну, російські дипломати працювали в генеральному консульстві Росії в іншому місті Бельгії –Антверпені.

Але. Бельгійське видання EUobserver разом із центром "Досьє" встановили особистості "дипломатів", яких вислали через підозру у шпигунстві.Зазначимо, що серед них є й генеральний консул Росії в Антверпені – Георгій Кузнєцов. Що цікаво,– будинок №5 в Варсонофіївському провулку. З Антверпена вислали й віцеконсула Сергія Спіріна, який теж працював на ФСБ.

У наш час там прописують сім'ї особливо засекречених чекістів із "п'ятірки", щоб не світити їхні справжні домашні адреси,

– кажуть розслідувачі.

Логічне питання – для чого Росії стільки представництв у Бельгії, яка за площею менша, аніж Дніпропетровська область?

Якщо Брюссель є центром прийняття політичних рішень на європейському континенті, то Антверпен – це портове місце, що славиться торгівлею коштовним камінням ще з XV століття. Саме в Антверпені росіяни заробляють понад 4 мільярди доларів на рік завдяки експорту необроблених алмазів.



Куди прямують товари з порту Антверпена / мапа ChangeX

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Офіційно невідомо, яка кількість російських дипломатів працюють у Бельгії. На запит 24 Каналу Міністерство закордонних справ таки не надало дані про кількість російських дипломатів.

Федеральна державна служба із закордонних справ не повідомляє про конкретну кількість дипломатів у дипломатичному представництві,

– заявив спікер МЗС Бельгії Ніколас Файренс Геаврт у коментарі 24 Каналу.

Високопоставлене дипломатичне джерело в дипломатичних колах розповіло 24 Каналу, що загалом у Бельгії перебувають понад 200 російських дипломатів, 150 з них – працюють у посольстві. За словами нашого співрозмовника, у росіян зареєстрована велика кількість адміністративно-технічного персоналу. Проте, ніхто насправді не знає їхніх справжніх завдань.

Водночас член ради директорів громадської організації Promote Ukraine Василь Кушмунс стверджує, що загалом у Бельгії працюють приблизно 150 російських дипломатів.

Загалом, за словами активіста, в Бельгії росіяни мають економічний, політичний вплив, а також велику агентурну мережу. Самі оперативники ФСБ працюють через агентуру.

Представництво так званого "ДНР" у Бельгії, бельгійська федерація російськомовних організацій, яка з 2014 року просуває ідею "руского міра" є лише видимою частиною дій Кремля. Проте використання проксі-сил ФСБшниками не є очевидним для пересічних громадян.

"На початку повномасштабного вторгнення вони (ФСБ, – 24 Канал) "розкачували" питання Палестини, виводили палестинців і намагалися затягнути їх на наші демонстрації. З їхнього боку були провокації, але ми їх швидко присікали", – розповів Василь Кушмунс.

Вигнання російських дипломатів через шпигунство

Не секрет, що стіни Брюсселя мають вуха, а в закладах у європейському кварталі не рекомендовано обговорювати секретні теми. Головні будівлі ЄС та НАТО мають власну систему безпеки, що опікується запобіганням проникнення шпигунів.

відповідальність за полювання на шпигунів покладається на Службу державної безпеки Бельгії та військових колег зі Служби загальної розвідки та безпеки. Минулого року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, саме ця служба розвідки VSSE викрила 21 російського шпигуна, які працювали під дипломатичним прикриттям. Правоохоронці Бельгії називають операцію з депортації агентів Кремля однією з найважливіших за останні десятиліття.: після перевірки, Бельгію покинув 21 дипломат по лінії двосторонніх відносин з Росії й 19 дипломатів, які працювали в Місії Росії при ЄС.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок депортації російських дипломатів із Брюсселю.

Попри антинатівську політику, до 2021 року Росія й сама мала власний офіс у НАТО для контактів із Північноатлантичним альянсом.

У жовтні 2021 року Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що 8 російських дипломатів позбавили акредитації через підозру в шпигунстві. У відповідь на депортацію, Москва закрила місію Росії при НАТО, а також позбавила акредитації дипломатів, які працювали в офісі НАТО в Москві.

За даними очільника британської розвідки MI5 Кена Маккаллума, з початку повномасштабного вторгнення загалом із Європи депортували понад 400 шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних задач.

В інтерв'ю Politico директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс розповів, що зараз інфраструктура Європи є мішенню для російських розвідників. Спецслужби Росії активно працюють над зібранням інформації щодо виробництва та постачання західної зброї для України.

Як пише EUobserver з посиланням на джерело в розвідслужбах, у Брюсселі залишається понад 200 російських шпигунів.

Приблизно 100 осіб, які працюють під прикриттям дипломатичних цілей, пов'язані зі спецслужбами.

Ще понад 100 агентів працюють під "громадським" прикриттям – вони діють від імені комерційних та некомерційних організацій.

"Рускій дом" та московський патріархат у Бельгії

Росіяни просувають наративи "руского міра" не лише за допомогою дипломатів, а й традиційно використовуючи soft power (так звану "м'яку силу"). Російська культурна мережа в Європі будувалась десятками років. У Брюсселі існує центр російської науки та культури, який і досі має офіс у центрі європейської столиці.

"Рускій дом" діє при посольстві Росії, а відповідно й офіційно транслює всі наративи Кремля щодо культури, політики та війни в Україні. Самі ж представники цієї організації пишуть на власному сайті, що їхня мета – це забезпечення співпраці та діалогу Росії з Бельгією, а також Європою в цілому.

Попри повномасштабну війну в Україні, цей клуб продовжує популяризувати російську культуру, проводить курси для навчання російської мови, має власний кіноклуб, де транслює російські кінострічки та виставкові зали, де проводяться експозиції російських майстрів.

Можна було б припустити, що основними споживачами цього "культурного наслєдія" є самі росіяни, але це не є ціллю "Русского дома". Сайт культурного центру ведеться не лише російською, а й англійською, французькою та нідерландською мовами. Афіші теж поширюються іноземними мовами.



Афіші "Русского дома" в Брюсселі / фото з сайту організації

Проте, не лише культурний центр та наука просувають російські наративи та згуртовують прихильників "руского міра" в Бельгії. Над цим активно працює й Російська православна церква в Бельгії. Нагадуємо, що РПЦ активно підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ця церква допомагає депортувати українців з окупованих територій та проводить збори коштів на допомогу російським солдатам, які їдуть вбивати українців. Російська церква в Бельгії не засудила війну росії проти України, а навпаки активно співпрацює із дипломатами з російського посольства.

Це підтверджує літній візит у 2022 році архиєпископа Сімона до посольства на свято дня Росії.



Як Сімон відвідував Бельгію / фото archiepiskopia.be

Представництво так званої "ДНР" у Бельгії

Окрім фінансування величезного посольства, культурного центру та російської церкви, в Москві знайшли гроші, щоб створити представництво так званого "ДНР" в Бельгії. Відкриття представництва відбулося ще в 2019 році в невеликому місті Дендермонде.

Очільником цієї організації є бельгієць – прихильник "руского міра" Кріс Роман. І хоча після невизнаних ніким "референдумів" Росія "приєднала" тимчасово окуповану територію Донецької області, представництво "ДНР", або як це називає сам Роман, "мзс "ДНР" нікуди не зникло.

До речі, а як узагалі можливо мати офіційне представництво самопроголошеної республіки закордоном, якщо окрім Росії, Сирії та КНДР ніхто не визнав існування цього псевдоутворення?

За словами члена директорів ГО Promote Ukraine Василя Кушмунса, росіяни оформили цю установу під виглядом неприбуткової організації. Через це, бельгійські правоохоронні органи не можуть заборонити діяльність російської громадської організації, бо вона не несе загрози для безпеки Бельгії й не проводить зовнішню діяльність. Зі скаргами на діяльність зверталось і посольство України в Бельгії, проте реакції немає.

Василь Кушмунс каже, що після скарг та звернень, діяльність представництва "ДНР" у Бельгії постраждала, проте не припинилась повністю.

Росіяни все ще мають право виводити "активістів", розмахувати триколором і надягати футболки із Z-символікою. Діяльність у Бельгії розрахована на внутрішнього споживача –Кремль показує росіянам, що їх визнають у Європі, а їхній голос має хоч якусь вагу.

Хто такий Кріс Роман Самого очільника представництва так званого "ДНР" Кріса Романа російські пропагандисти використовують у своїх "новинах", як буцімто політолога з Брюсселя, який роздає інтерв'ю щодо діяльності інституцій Євросоюзу, а особливо щодо позиції НАТО. От тільки пропагандисти не згадують, що в минулому Роман був членом ультраправого Фламандського блоку та є засновником маргінального об'єднання "Євро-Русь", що просуває ідею "білої Європи" від Гібралтару до Владивостока.



У своїх соцмережах він відкрито підтримує Росію, російську армію та має шалену любов до всього російського. У реальності ж Кріс Роман не має політичної сили в так званому брюссельському колі.





Кріс Роман / фото з фейсбука "бельгійця" Самого очільника представництва так званого "ДНР" Кріса Романа російські пропагандисти використовують у своїх "новинах", як буцімто політолога з Брюсселя, який роздає інтерв'ю щодо діяльності інституцій Євросоюзу, а особливо щодо позиції НАТО. От тільки пропагандисти не згадують, що в минулому Роман був членом ультраправого Фламандського блоку та є засновником маргінального об'єднання "Євро-Русь", що просуває ідею "білої Європи" від Гібралтару до Владивостока.У своїх соцмережах він відкрито підтримує Росію, російську армію та має шалену любов до всього російського. У реальності ж Кріс Роман не має політичної сили в так званому брюссельському колі.Кріс Роман / фото з фейсбука "бельгійця"

Як "корисні ідіоти" в Європі грають на руку Кремлю

"Корисними ідіотами" в політиці називають тих, хто підтримує якісь ідеї без повного розуміння загальної мети, а політичні лідери просто користуються такими людьми. У випадку війни Росії проти України, на Заході такими "корисними ідіотами" можна справедливо вважати прихильників лівих рухів, які виступають за "мир у всьому світі" та борються "проти імперіалізму під патронатом США".Крім того, ліві виступають за роззброєння України, щоб не допускати затягування бойових дій. Протести в Брюсселі з приводу річниці повномасштабного вторгнення Росії стали прикладом того, як лівацькі рухи можуть грати на руку Кремлю. Водночас, що цікаво, в цей період відбувся розкол у лівому крилі в Бельгії.

Василь Кушмунс, який організовував демонстрацію на підтримку України від Promote Ukraine розповів, що за два місяці дві дати для маніфестацій – 25 та 26 лютого були заброньовані.

Після того, як ми провели в листопаді дві потужні маніфестації біля НАТО, в грудні до нас прийшли представники бельгійської організації "Солідарність з Україною" і сказали, що вони вже забронювали 25-те лютого в поліції для демонстрації. Вони запропонували провести 26-го разом з іншими, але там були вже дуже лівацькі погляди,

– поділився Василь.

Під час спільної демонстрації українським активістам зв'язали руки в поширенні лозунгів про потребу надання зброї Україні, продовження санкцій та визнання Росії країною терористкою. Кушмунс каже, що довести фінансування цих рухів Кремлем доволі складно, хоча не відкидає, що лідери можуть отримувати винагороду від просування таких ідей.



Українці часто виходять на мітинги в Брюсселі, аби чинити тиск на Європу / фото 24 Каналу



Українці в Брюсселі на акції / фото 24 Каналу

Зазначимо, що організатори маніфестації, що відбулася 26-го лютого, закликали припинити ескалацію війни в Україні та використовувати всі дипломатичні шляхи завершення війни.

Як працює проросійське лобі в Європарламенті

Хоча Євросоюз і допомагає Україні боротися з російською навалою та впроваджує санкції проти росіян, у євроінституціях досі діє активне проросійське лобі. Самі російські лобісти, зокрема, таких компаній як "Газпром", "Лукойл" та "Русал", вже не мають доступу до Європарламенту, їхні перепустки анулювали після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Європейський парламент вжив заходів щодо обмеження доступу до російських представників одразу після війни. Я не маю загального уявлення про російське лобі та зустрічей у Європейському парламенті просто тому, що я ніколи не був мішенню, і тому, що вони спрямовані на слабші ланки. Будь-які ініціативи від проросійського лобі зараз зазнали поразки, оскільки переважна більшість євродепутатів повністю підтримують Україну,

– поділився в коментарі 24 Каналу румунський євродепутат Зігфрід Мурешан.

Однак, проросійські політики залишились і вони допомагають Росії під час голосування в Європарламенті. Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс розповів 24 Каналу, що серед європарламентарів абсолютно точно є прихильники Росії, однак вони чекають моменту аби знову заговорити.

За його словами, зараз антиукраїнські ідеї є вкрай непопулярними. Наявність євродепутатів, які й досі підтримують позицію Кремля стала очевидною під час голосування за резолюцію про визнання Росії державою-терористкою ще в листопаді 2022 року: 58 євродепутатів не підтримали це рішення, а 44 – утримались від голосування.

Як зазначає Euractive, посилаючись на аналітичний центр Votewatch, французькі, грецькі та кіпрські депутати Європарламенту мають прихильнішу позицію щодо Росії. Зокрема, такі європарламентарі традиційно походять із крайнього лівого та крайнього правого політичного середовища.



Хто допомагає росіянам у Європарламенті / інфографіка 24 Каналу

Дослідження "Нової Європи" підтверджує, що проти антикремлівських резолюцій найчастіше голосують популістські та радикальні партії Євросоюзу – французькі "Національні збори", німецька "Альтернатива для Німеччини", Австрійська партія свободи та інші.

Зазначимо, що євродепутати з пропутінською позицією не лише голосують проти антикремлівських резолюцій, а й поширюють спільні з Кремлем наративи:

До прикладу, французька євродепутатка Матильда Андруе називає війну в Україні війною НАТО проти Росії.

Європарламентар від Німеччини Бернхард Зімньок пропонує Україні бути нейтральною державою та не доєднуватися до Північноатлантичного альянсу.

А депутатка Європарламенту з Болгарії Елена Йончева закликає не надавати зброю Україні, адже це затягне війну і призведе до більших жертв.



Зліва – направо: Йончева, Зімньок та Андруе / колаж 24 Каналу

І таких прикладів дуже багато. Є й такі європарламентарі, які перебувають під санкціями в Україні. Зокрема, представники крайньо-правової політичної групи "Ідентичність та демократія" Вірджині Жорон, Філіпп Олів'є, Жан-Лін Лакапель потрапили під санкції через незаконне відвідування окупованого Криму.

Проте, як вважає представник Румунії у Європарламенті, заступник найбільшої в ЄП групи Європейської народної партії, Зиґфрід Мурешан, дії вищезазначених політичних груп не мають впливу на рішення щодо підтримки України.

Обмежена кількість депутатів Європарламенту від крайніх лівих і крайніх правих справді дотримуються наративу, який дуже близький до наративу Російської Федерації, і не підтримують рішення на користь України. Однак ця кількість дуже мала і не впливає на політики та напрямки Європейського парламенту,

– сказав євродепутат у коментарі 24 Каналу.

Відтак, за десятки років росіяни інвестували в дипломатичні сили в Бельгії із чітким розумінням особливого значення політики Брюсселя щодо Росії.

Через агентурну мережу та проросійське лобі Москва й досі намагається подавати світу сигнали життєздатності, проте їхнє справжнє обличчя було викрито і боротьба продовжується, як на Заході, так і в Україні.