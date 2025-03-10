Б'ють прицільно: росіяни обрали нову тактику для терористичних атак по Харківщині

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Ізюмщину, Куп'янщину та Золочівщину. Крім аграрних підприємств, ворог обрав нову тактику обстрілів.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що росіяни прицільно б'ють безпілотниками, скидаючи з них боєприпаси. За останній тиждень на Харківщині відомо про 8 загиблих.

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Тактика росіян для ударів по Харківщині

Цієї ночі, 10 березня, вибухи лунали на Ізюмщині та Куп'янщині Харківської області.

"На Ізюмщині в селі Покровське росіяни цілеспрямовано направили 2 безпілотники на будівлю птахокомплексу. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Куп'янщині 2 "Шахеди" влучили в аграрне підприємство, постраждала техніка та ангари", – сказала кореспондентка.

Минулої доби від російських обстрілів постраждала Золочівщина. Окупанти скинули снаряд з дрона, це можна назвати дистанційним мінуванням території.

Через підрив на боєприпасі на місці загинуло 2 людей – чоловік та жінка. Через кілька годин загинула ще одна людина, яка отримала дуже серйозні поранення. Попри всі намагання медиків чоловік загинув у лікарні,

– зауважила Черненко.

Крім того, у Золочівському районі Харківщині під ударом опинилось село Івашки. Окупанти знову застосували тактику скиду боєприпасу з дрона. Поранень зазнала одна жінка.

Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільних, аграрних та харчових підприємствах Харківської області. Вже вдруге за цей тиждень ворог цілеспрямовано атакує безпілотниками.

В ніч на 8 березня Росія обстріляла Богодухів, внаслідок чого було пошкоджено м'ясокомбінат. Загинуло 3 людей, 7 постраждалих – це були працівники, які мали нічну зміну.

Загалом за минулий тиждень росіяни вбили на Харківщині 8 людей та поранила 21. Окупанти атакували і дронами, і ракетами.

Нагадаймо, що Харків 7 березня опинився під ударом ракети "Іскандер-М", постраждало 8 людей. Комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.