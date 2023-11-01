Використовує для атаки важливих цілей: розвідка Британії назвала найефективнішу зброю Росії

Окупанти не припиняють атакувати нашу державу безпілотниками. Окрім іранських "Шахедів", вони також застосовують й дрони власного виробництва.

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія активно використовувала свої малі безпілотники "Ланцет". У Міноборони Британії назвали їх найдієвішим засобом ворога і пояснили, чому так.

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Змінили тактику використання

Аналітики зазначають, що російський "Ланцет" призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Перевага цих дронів полягає в тому, що вони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її.

Окупанти часто використовують разом із "Ланцетами" невеликий розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Що відомо про "Ланцети"

Дрон створила російська компанія ZALA Aero у 2019 році. Швидкість польоту становить 110 кілометрів на годину (в умовах звичайного польоту) та 300 кілометрів на годину (під час атаки на ціль). Дальність польоту сягає 40 – 50 кілометрів. Вага безпілотника становить близько 12 кілограмів. Апарат може перебувати в повітрі майже годину.

Експерти підкреслюють, що Росія традиційно використовувала малі безпілотники переважно для розвідки. Втім, поява "Ланцетів" свідчить про те, що росіяни змінили тактику застосування цього виду озброєння.

Атакують пріоритетні цілі

У Міноборони Британії наголосили, що Україна також досягла успіху у використанні малих безпілотників.

Крім того, окупанти найчастіше використовують "Ланцети" для атаки на важливі цілі. Також їх дедалі частіше залучають до контрбатарейної боротьби для ураження ворожої артилерії.

Росія б'є по Україні не лише "Шахедами"

В Інституті вивчення війни заявили, що окупанти почали застосовувати в Україні нові ударні дрони власного виробництва. Вперше їх запустили під час атаки на Київську область 23 жовтня.

Йдеться про безпілотники "Італмас". Вони легші за "Шахеди", їх складніше виявити та збити.

Крім того, вони набагато дешевші за іранські дрони. Це означає, що їх можна ширше виробляти та використовувати. В ISW припустили, що окупанти й надалі застосовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з Shahed.

Раніше у Повітряних силах вказали на особливості нового російського дрона. Зокрема, речник Юрій Ігнат сказав, що у цього безпілотника звичайний двигун, який можна замовити в інтернеті, а також для нього характерний звук, що нагадує гул "газонокосарки".