Полковник армії США назвав головну причину, чому Путін прямо погрожує НАТО
- Полковник США Джон Світ вважає, що Путін погрожує НАТО, щоб продемонструвати свою силу через ядерну зброю та виправдати мобілізацію росіян.
- Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Європи є частиною стратегії показати загрозу з боку НАТО для російського населення.
Російський диктатор Володимир Путін погрожує НАТО ядерною зброєю, а російські безпілотники все частіше літають над Європою. Кремль в такий спосіб хоче показати свою силу і не тільки.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ, зазначивши, що Москві потрібне виправдання для росіян. Само тому їй потрібно підтримувати настрої про загрозливий Захід.
Дивіться також В Естонії виявили уламок невідомого безпілотника на узбережжі
Чому Путін прямо погрожує НАТО?
Полковник Збройних сил США у відставці припустив, що російський диктатор погрожує НАТО, щоб продемонструвати свою силу, яка полягає у стратегічних можливостях: стратегічній та тактичній ядерній зброї.
Путін не несе конвенційної військової загрози для НАТО і програє війну проти України, тому мусить вдаватись до інших заходів. Він прагне демонструвати силу через ядерну зброю, використовуючи її як засіб тиску на Захід,
– наголосив він.
Світ пояснив, що такі погрози є лише погрозами, коли Путіну потрібно, щоб НАТО відступило. Російський диктатор спеціально вимальовує загрозу з боку Альянсу, щоб виправдати мобілізацію росіян.
Ще однією провокацією російського диктатора є порушення повітряного простору Європи, зокрема Польщі, російськими безпілотниками. Мета диктатора незмінна – показати своїм громадянам, що НАТО погрожує Росії.
Останні погрози з боку Росії:
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, Україна та Європа не хочуть вести "чесний діалог". За його словами, якщо Захід буде збивати об'єкти над Росією, то "отримає відсіч і дуже пошкодує".
Тим часом російські безпілотники цього року вже залітали до повітряного простору Фінляндії, Норвегії, Данії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії та Молдови. Генсек НАТО Марк Рютте назвав дії Росії "безрозсудними".
Водночас російський диктатор знову заговорив про "ядерний щит". Путін заявив, що саме він захищає суверенітет Росії.