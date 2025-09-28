Російський диктатор Володимир Путін погрожує НАТО ядерною зброєю, а російські безпілотники все частіше літають над Європою. Кремль в такий спосіб хоче показати свою силу і не тільки.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ, зазначивши, що Москві потрібне виправдання для росіян. Само тому їй потрібно підтримувати настрої про загрозливий Захід.

Дивіться також В Естонії виявили уламок невідомого безпілотника на узбережжі

Чому Путін прямо погрожує НАТО?

Полковник Збройних сил США у відставці припустив, що російський диктатор погрожує НАТО, щоб продемонструвати свою силу, яка полягає у стратегічних можливостях: стратегічній та тактичній ядерній зброї.

Путін не несе конвенційної військової загрози для НАТО і програє війну проти України, тому мусить вдаватись до інших заходів. Він прагне демонструвати силу через ядерну зброю, використовуючи її як засіб тиску на Захід,

– наголосив він.

Світ пояснив, що такі погрози є лише погрозами, коли Путіну потрібно, щоб НАТО відступило. Російський диктатор спеціально вимальовує загрозу з боку Альянсу, щоб виправдати мобілізацію росіян.

Ще однією провокацією російського диктатора є порушення повітряного простору Європи, зокрема Польщі, російськими безпілотниками. Мета диктатора незмінна – показати своїм громадянам, що НАТО погрожує Росії.

Останні погрози з боку Росії: