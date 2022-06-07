Російські та білоруські банки опинились під санкціями Японії

Росія та Білорусь через вторгнення в Україну стали державами, на які наклали чи не найбільше санкцій у світі. Обмеження для росіян схвалюють Європа, США та інші держави.

Ще однією країною, яка ввела санкції, стала Японія. Під них потрапили банки Росії та Білорусі, які здійснили агресію проти України та продовжують це робити.

До теми Dow Jones перестав повідомляти російські банки про санкції: чому це важливо

Які саме банки потрапили під обмеження

Міністерство закордонних справ повідомило, що Японія додала до списку санкцій два російські банки і один білоруський банк.

Згідно з опублікованим списком, під санкції потрапили два російські банки – це Россільгоспбанк і Кредитний банк Москви.

До списку санкцій також увійшов Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Тепер активи цих банків будуть заморожені.

Окрім обмежень для банків, також заборонили експорт товарів, що сприяють "зміцненню промислової бази Росії". Про які саме товари мовиться, не уточнили.

У квітні Японія вже запровадила санкції щодо "Альфа-банку" та Ощадбанку. Їхні активи були заморожені, а транзакції з ними заборонили з 12 травня.

Санкції проти Росії

Нещодавно ЄС запровадив довгоочікуваний шостий пакет санкцій проти Росії. Обмеження включають часткове ембарго на російську нафту. Але МВС України попереджало, що пересічні росіяни почнуть відчувати вплив санкцій тільки через рік. Радник глави МВС Вадим Денисенко дотримується думки, що на цьому етапі треба вводити більше санкцій проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон в рамках того ж таки шостого пакету оголосив про нові санкції проти Росії. Зокрема, вони стосуються 80 російських олігархів. Очікується також, що до кінця 2022 року ЄС відмовиться від 92% російської нафти, що імпортується. Також є заборона на 3 телеканали, виведення зі Swift першого російського банку, який представляє 35% російського ринку.

Також Канада запровадила санкції проти 22 росіян, у санкційному списку – колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва. Підозрюють, що саме вона є коханкою Путіна. Санкції запровадили проти 22 фізичних та 4 юридичних осіб. У Канаді запевняли, що санкційні заходи мають на меті посилити тиск на російських політиків, аби зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".

Детальніше про те, хто у списках нових санкцій: дивіться відео