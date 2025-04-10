Терор проти цивільного населення: яка небезпека від російських дронів із мінами

У ДСНС попередили, що російські війська почали застосовувати безпілотники для розкидання вибухонебезпечних предметів. Це створює надзвичайно високий ризик, адже час детонації таких боєприпасів є непередбачуваним.

Зазначимо, що міни мають досить дивну форму. Військовий експерт Сергій Грабський в етері 24 Каналу пояснив загрозу нової тактики ворога та дав поради, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів.

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Сучасне застосування БпЛА здебільшого є засобом терору проти мирного населення. Безпілотники мають обмежену ефективність проти військових об'єктів і, як правило, не здатні завдати їм серйозної шкоди. Натомість вони становлять реальну загрозу для цивільних людей та інфраструктури.

Останнім часом фіксуються випадки використання БпЛА для розкидання вибухонебезпечних предметів на території України. Це ще один прояв терористичних дій, спрямованих на залякування населення.

Якщо ви помітили підозрілий або небезпечний предмет, пам'ятайте: якщо не ви його поклали – не вам його і чіпати. Незалежно від того, як виглядає цей предмет, слід:

зупинитися і не підходити до нього;

оцінити ситуацію навколо;

не допускати до предмета інших людей;

негайно повідомити відповідні служби (ДСНС, поліцію тощо).

Не потрібно самостійно вирішувати, що робити з підозрілим об'єктом. Обгородіть його, якщо це можливо без ризику, і дочекайтесь прибуття фахівців. Дайте їм зробити свою роботу – це питання безпеки.

Зверніть увагу! Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 сантиметрів, довжина 35 – 40 сантиметрів.

Особливо важливо попередити дітей! На жаль, дітлахи можуть зацікавитися незнайомими предметами й не усвідомити загрозу. Необережність у таких ситуаціях може коштувати життя.

З власного досвіду можу сказати: близько 75% вибухонебезпечних предметів фахівці змушені знешкоджувати просто на місці, адже навіть професіонали не завжди можуть безпечно розрядити їх та перемістити в інше місце. Тому прошу всіх бути надзвичайно обережними, уважно дивитися під ноги й помічати незвичні речі навколо,

– наголосив Сергій Грабський.

Бережіть себе та своїх близьких. Пам'ятайте: уважність – це ваша особиста безпека.