Зброя слабких: що це за російське "ноу-хау" – вибуховий таран

За даними британської розвідки, окупанти начиняють старі бронемашини кількома тоннами вибухівки й використовують їх як саморобні вибухові пристрої. Та казати, що це "меганова" розробка ворога – неправильно.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, є доведений історичний факт, що ще козаки начиняли вози вибухівкою та сунули їх у бік противника. До того ж, як повідомляє розвідка Великої Британії, такий метод використовують ще з часів чеченських війн 1990-х років.

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"Будь-яка зброя, яка убиває, є небезпечною. Її не можна недооцінювати", – зауважив Черник.

У таких випадках важливо, щоби був спритний та добре навчений особовий склад, який матиме протитанкові засоби. Усе, щоби підбити такі вибухові тарани.

"Це короткі відстані. Машина не може дуже довго їхати без людини. Навіть, якщо якісь там механізми прикріпити всередині – умовно, палицю поставити на газ. Підбити – і питання розв'язане", – сказав військовий експерт.

Чи є ефективними вибухові тарани окупантів: дивіться відео

Зброя слабких

Оскільки окупанти не мають достатньо артилерії, протитанкових засобів чи мінометів, їм доводиться у певних моментах застовувати такі "новітні" засоби, які можуть дати короткостроковий ефект. Використання такої зброї свідчить про те, що в росіян починається дефіцит, передусім, артилерії.

Вибухові тарани – це, насправді, зброя слабких,

– наголосив Петро Черник.

За його словами, у червні українські військові поставили феноменальний рекорд – вони знищили 688 ствольних російських установок. Оскільки в одній артилерійській бригаді 72 установки, то ЗСУ за червень знищили майже 10 артилерійських бригад окупантів. Це безпрецедентне явище у 21-му столітті.

Що відомо про вибухові тарани ворога