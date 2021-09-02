Російські держканали не показали, як школяр виправив Путіна, коли той переплутав війни
2 вересня 2021 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:"Дождь"
Володимир Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн, його виправив школяр. Однак російські державні канали вирішили не показувати, як осоромився очільник держави-агресорки.
Фрагмент відкритого уроку з історії у Владивостоці, на якому школяр Никанор Толстих поправив лідера Кремля, з державних каналів Росії вирізали.
До теми Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн: виправляти довелось учням
Осоромлення Путіна не показали на ТБ
- На одному із телеканалів замість цього фрагмента показали, як Толстих задає Путіну запитання про його дитячі мрії.
- Інший канал показав пропозицію учня ввести інтерактиви на уроках історії, наприклад, можливість завантажити "3D-модель царя, яка говорить" через QR-код у підручнику.
- Ще один ресурс вів трансляцію зустрічі Путіна в прямому ефірі та окремо опублікував на своєму ютубі фрагмент із зауваженням Толстих про Північну війну.
Конфуз Путіна на відкритому уроці: що відомо
- Відкритий урок за участю Путіна пройшов в школі всеросійського дитячого центру "Океан" у Владивостоці. На ньому були присутні діти, які здобули перемогу в різних олімпіадах і конкурсах у сферах науки, культури та спорту.
- Каменем спотикання стала Північна війна, яка тривала 21 рік. Путін сплутав її з іншою, утричі коротшою подією – Семилітньою війною.
- Це помітив школяр Никанор Толстих, який не посоромився поправити главу Кремля.