Пів кілометра до кордону: на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла авто, загинув чоловік
Джерело:Суспільне
Росія продовжує створювати загрозу для України. Російські диверсанти заходять на території, які межують із державою-агресором.
У Семенівській громаді, що на Чернігівщині, 10 січня, російські диверсанти перетнули кордон з Україною та розстріляли автомобіль із цивільними.
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До російського кордону 500 метрів
Начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко сказав, що трагедія відбулась між селами Грем'ячка та Леонівка. Населений пункт розташований близько до кордону. Звідти до кордону із країною-агресоркою всього пів кілометра.
Він розповів, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Додому повернутися він не встиг, його розстріляли російські диверсанти. Йому було 63 роки. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.
Як протидіють російським диверсантам українські захисники
- На Півночі країни росіяни продовжують застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. Протягом останніх кількох місяців таких спроб було близько 8 – 10. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку полковник Юрій Повх. Він також розповів, як українські захисники борються з російськими ДРГ.
- За словами Повха, найбільше провокацій трапляється саме на територіях Чернігівської та Сумської областей. У таких випадках українські захисники оперативно виявляють ворога й зупиняють будь-які спроби провокацій.
- Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ворог продовжує зберігати військову присутність, тим самим створюючи напругу. Втім, дій ДРГ, артилерійських обстрілів на Волинському й Поліському напрямках не фіксується. Обстановка на цій ділянці відносно спокійна.