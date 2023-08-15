Дісталося на горіхи: російські диверсанти спробували прорватися на Чернігівщину

На тлі контрнаступу кількість спроб російських диверсантів потрапити на територію України зросла. Найчастіше окупанти намагаються прорватися на Півночі – з боку Сумської та Чернігівської областей.

15 серпня на Чернігівщині було зупинено чергову диверсійну групу ворога, яка намагалася перетнути державний кордон. За словами командувача Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українські захисники вступили з ворогом у стрілецький бій.

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Українські захисники зупинили дві ворожі ДРГ

Інцидент трапився в межах Новгород-Сіверської територіальної громади. Дві групи озброєнних окупантів прямували до контрольної смуги з різних боків. Втім, вартовий посту спостереження вчасно помітив наближення ворога. Між українськими захисниками та диверсантами зав’язався стрілецький бій.

Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що знахабнілих росіян, які наважилися перетнути державний кордон, було 12. Вони входили до складу двох диверсійних загонів, які складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно.

Отримавши "на горіхи", окупанти повернулися до Росії. Серед них були, як поранені, так і вбиті.

Останні спроби російських диверсій