Російські диверсанти змінюють тактику: атак на кордоні стало менше

Російські ДРГ дедалі рідше атакують українські позиції. Однак ворог продовжує спроби заміновувати певні напрямки.

Держприкордонслужба України спосперігає значно меншу активність російських диверсантів, повідомляє її речник Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини".

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Яка ситуація на кордоні з Росією

Речник зауважив, що українські прикордонники зараз фіксують дуже мало спроб атакувати позиції Сил оборони біля кордону з агресором.

Щодо спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами,

– каже Демченко.

Попри це, за його словами, на деяких напрямках диверсанти не полишають спроб мінування.

Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник казав, що активність російських ДРГ зменшується через дуже щільні удари українських сил у відповідь.