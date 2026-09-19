Агент ФСБ, який коригував російські масовані обстріли Хмельниччини, отримав вирок

Суд притягнув до відповідальності агента російських спецслужб. Чоловік зливав країні-агресорку чутливу інформацію про оборонні підприємства та розташування ЗСУ в Хмельницькій області.

Спецслужби викрили його у вересні 2025 року. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про зрадника?

Слідство встановило, що коригуванням ракетно-дронових атак Росії займався завербований ФСБ різноробочий, що проживав у Хмельницькому. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легких" грошей у чатах телеграм-каналів.

Ворог доручив новоспеченому агенту розвідувати локації оборонних підприємств та підрозділів ЗСУ в регіоні. Для цього чоловік пішки обходив місто та приховано фотографував виробничі цехи, які могли працювати на потреби української армії. Усі зібрані координати він позначав на гугл-картах і надсилав своєму російському куратору у вигляді скриншотів.

Окрім пошуку нових цілей, коригувальник мав ще одне завдання. Уночі він приходив на місця попередніх російських атак, знімав наслідки на камеру смартфона та звітував спецслужбам країни-агресорки Це допомагало окупантам планувати повторні комбіновані удари по регіону.

Кіберфахівці СБУ стежили за зрадником і затримали його "на гарячому" коли він знімав на відео потенційну "ціль". Під час обшуку в нього вилучили телефон із доказами листування з ФСБ.

Суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України про державну зраду під час воєнного стану. Він отримав 15 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що на Харківщині затримали коригувальника, який наводив російські авіабомби на позиції української артилерії. Безробітний чоловік також знайшов "роботу" через телеграм і під виглядом поїздок на риболовлю шпигував за військовими.

Окрім того, у Кропивницькому СБУ завтримала агента, який об'їжджав місто, вишукуючи логістичні бази для підготовки комбінованого удару. Згодом він мав передавати коорддинати ФСБ.