Данія звинуватила Росію у диверсіях проти оборонних компаній, які постачають зброю Україні

Росія почала проводити диверсійні операції проти данських оборонних компаній, які постачають продукцію Україні. Москва змінила тактику після провалу попередніх спроб стримати військову підтримку Києва з боку Заходу.

Про це заявила провідна аналітикиня PET Йозефіна Крістенсен під час виступу на конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені, передає Reuters.

Що відомо про нову тактику Москви?

Навесні 2026 року данська розвідка фіксувала значну кількість планування диверсій, але небагато випадків їхнього безпосереднього виконання. На початку літа ситуація змінилася.

У данській розвідці вважають, що Кремль дійшов висновку: масштабніші спроби вплинути на Захід не змогли змусити НАТО відмовитися від підтримки України.

Росія зараз намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї,

– заявив представник розвідки.

Водночас Москва зберігає політичний контроль над такими операціями, але її оперативна сміливість зростає.

За даними данської розвідки, Росія дедалі частіше використовує для диверсій непідготовлених посередників. Їх можуть вербувати через Telegram та інші соціальні мережі.

Серед потенційних виконавців, зокрема, можуть бути бездомні люди та наркозалежні. Спочатку їм пропонують виконувати прості завдання – наприклад, вести розвідку або фотографувати об'єкти, а згодом можуть залучати до безпосередніх диверсій.

Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей,

– сказав чиновник.

Якщо завербований виконавець не виконує завдання, російські організатори можуть просто знайти іншу людину.

Москва традиційно заперечує свою причетність до диверсійних операцій та гібридної війни. Посольство Росії в Копенгагені відкинуло звинувачення данської влади, назвавши їх необґрунтованими.

Представник PET також звернув увагу на перелік Міністерства оборони Росії, у якому європейські виробники безпілотників та їхніх компонентів названі потенційними військовими цілями.

У вересні данська розвідка вже попереджала, що Росія, ймовірно, посилить гібридні атаки проти Заходу найближчими місяцями. Окремо в Данії раніше заявляли про можливу гібридну атаку після того, як у вересні 2025 року дрони порушили роботу 6 данських аеропортів, зокрема аеропорту Копенгагена.