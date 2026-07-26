У зв'язку з цим посла країни-агресорки викликали на розмову. Про це заявили в МЗС Румунії.

Що відомо про скандал?

Міністерка закордонних справ Оана Цою розповіла, що 26 липня о 10:13 винищувач F-16 румунських повітряних сил збив БпЛА над територіальними водами країни в районі Суліна–Кілія. Вона зазначила, що це вже третій безпілотник у повітряному просторі країни упродовж трьох днів.

Вітаю румунських пілотів та наземні екіпажі з професіоналізмом, мужністю та ефективністю, з якими вони виконують свої завдання. Своїми діями вони сприяють захисту національної території та безпеці румунських громадян,

– наголосила політикиня.

Вона розповіла, що Генеральна прокуратура встановила, що збитий у п’ятницю, 24 липня, дрон належить до типу "Шахед", які використовує країна-агресорка у війні проти України. Цою сказала, що розслідування щодо дронів, збитих 25 та 26 липня тривають.

Неприпустимо та нетерпимо, щоб Росія продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з максимальною серйозністю разом із нашими союзниками,

– заявила очільниця МЗС.

У зв’язку з неодноразовими порушеннями МЗС Румунії викликало посла Росії.

Що відомо про російські провокації?

Політичний консультант, експерт-міжнародник Гліб Остапенко у розмові з 24 Каналом розповів, що БпЛА в повітряному просторі Румунії можуть бути свідомими діями росіян. Він вважає, що Кремль перевіряє певні реакції з боку тих чи інших країн НАТО.

ISW заявили, що Кремль розглядає можливість провести операцію під "чужим прапором". Ціллю провокації, на думку аналітиків, є створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх диверсій проти Північноатлантичного альянсу.

Європейські країни дедалі серйозніше готуються до можливих гібридних атак Кремля. Латвія посилює охорону дамби та найбільшого газового сховища, а Німеччина вперше долучиться до ядерних навчань Франції, оскільки розвідки попереджають про зростання загроз з боку Москви.