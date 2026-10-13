СБУ викрила російського агента, який хотів підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ

Служба безпеки викрила російського агента, який планував влаштувати теракт. Зловмисник мав встановити саморобний вибуховий пристрій під автобус із українськими захисниками.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про спробу теракту?

Російські спецслужби намагалися влаштувати теракт у Рівному та знищити підрозділ українських військових під час їхнього переїзду. Для цього завербований юнак заклав саморобну бомбу під пасажирський автобус та встановив приховану камеру для стеження.

Проте контррозвідці СБУ вдалось виявити зловмисника. Виконавцем виявився студент одного зі столичних університетів, який шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. Правоохоронці вчасно виявили вибухівку та затримали хлопця на автовокзалі, коли той намагався втекти до Києва.

Після вербування російські куратори відправили зловмисника до Рівного. Там він орендував квартиру та забрав із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій. Щоб збільшити площу ураження, бомбу додатково обклали двома скляними пляшками з горючою рідиною.

Агент заклав вибухівку під автобус, яким мали перевозити військовослужбовців ЗСУ до пункту постійної дислокації. Навпроти парковки він сховав у коробку з-під соку телефонну камеру. Вона мала працювати як відеопастка, щоб росіяни могли дистанційно спостерігати за посадкою солдатів і підірвати транспорт прямо під час руху.

СБУ нейтралізували російський план / Фото Служби безпеки

Під час затримання у студента вилучили смартфон, з якого він уже встиг відзвітувати кураторам про виконану роботу. Агенту повідомили про підозру в закінченому замаху на терористичний акт.

Юнак перебуває під вартою без права на заставу, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За даними контррозвідки, це вже четвертий теракт, якому запобігли у Рівному від початку 2026 року.

Зауважимо, що російські спецслужби активно залучають молодь до злочинів. Зокрема, у Хмельницькому 16-річний підліток виготовив бомбу для вбивства військового. Хлопець приїхав до міста, придбав необхідні компоненти та за інструкцією куратора з Росії зібрав саморобний вибуховий пристрій.