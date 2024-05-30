"Це нова зброя війни": як у Європі реагують на російські диверсії

Хвиля диверсій нещодавно прокотилася Європою. Спецслужби попереджають: усі ниточки ведуть до Росії, і це тільки початок. Росіяни спробують дестабілізувати континент.

У лютому британські експерти припустили, що Росія готується до війни з НАТО через цілу шпигунську мережу. Ворожі вивідувачі працюють активно й ефективно.

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Європейські спецслужби готуються воювати з російськими

Служби безпеки по всій Європі перебувають у стані готовності до потенційної нової зброї російської війни – підпалів і диверсій – після серії загадкових пожеж і атак на інфраструктуру в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії,

– сказано в статті.

Дональд Туск припустив, що пожежа в ІКЕА у Вільнюсі могла бути роботою іноземного диверсанта. Слідчі вже заявляли, що Росія може бути причетна до підпалу на сході Лондона, пожежі, яка знищила найбільший торговий центр у Польщі, спроби саботажу в Баварії в Німеччині та антисемітських графіті в Парижі.

Наразі немає доказів того, що ці інциденти були скоординовані. Та є вагомі підстави вважати, що це може бути спробою Москви дестабілізувати Захід.

Чому немає прямих доказів, що у диверсіях в Європі винна Росія

В епоху соціальних мереж вандалів можна найняти, заплативши їм кілька сотень євро або розрахувавшися криптовалютою. Тож складно встановити зв'язки між випадковими людьми з інтернету та безпосередньо російськими шпигунами.

Єнс Столтенберг повідомив, що в НАТО спостерігають посилення активності російської розвідки.

Європа вразлива перед російськими диверсіями, тож питання розглянули на високому рівні

Під час саміту в Брюсселі міністри закордонних справ і оборони порушили це питання. Вони вказали: Європа вразлива. Там відбувається саботаж, який організували, профінансували та здійснили російські маріонетки.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Росія намагається залякати країни НАТО. Вона наголосила, що подібним чином діяв Радянський Союз.

Так, ми вразливі. Я думаю, що всі ми вразливі. У нас є життєво важлива інфраструктура. У нас є інфраструктура морського дна, у нас є електропостачання, водопостачання, ми вразливі до кібератак. Ми бачимо зараз у кількох європейських країнах, що Росія намагається дестабілізувати нас, а також залякати,

– висловилася вона.

Росія стає агресивнішою

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна вже стала жертвою російських диверсій у лютому.

"Вони (росіяни – 24 Канал) проводили подібні операції в Естонії. Вони найняли 10 осіб для нападу на автомобіль міністра внутрішніх справ та автомобіль журналіста. Це нормальна поведінка Росії. Нам прикро про це говорити, але ми повинні розуміти, що Росія стає все більш і більш агресивною щодо європейських країн, а також країн НАТО", – деталізував він.

Тоді заарештували шістьох осіб, серед яких були громадяни Росії та особи з подвійним російсько-естонським громадянством.

Окрім цього, росіяни вдаються до кібератак і дезінформаційних кампаній. У різних країнах громадян закликали бути пильними, бо загроза триває.