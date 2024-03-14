Далі буде ще масштабніше: інтерв'ю з РДК про повалення путінського режиму

Російські добровольці 12 березня зайшли на територію країни-агресорки. Їхня головна політична мета – повне повалення режиму Владіміра Путіна та заходи, пов'язані з цим.

Окрім політичних цілей, у російських добровольців є також і військові. Крім того, надалі їхні операції лише масштабуватимуться. Більше про це розповів начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна"в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Наскільки Кремль здатен захистити свою територію

Наскільки ворог був готовий до заходу РДК? Чи це було несподівано для окупантів?

Зважаючи на реакцію тієї сторони, готовність була досить низька. Я не можу сказати, що зовсім не були готові. Все-таки на кордоні є і дистанційні засоби виявлення, і чергування тощо. Але саме технічний рівень підготовки був досить на низькому рівні.

Яка доля місцевого населення під час боїв?

Доля місцевого населення, загалом, така сама, як і у всі попередні рейди. Місцеве населення налякане, воно не проінформоване. Федеральна та регіональна влада Росії не робить нічого для того, щоб забезпечити безпеку населення. Тобто населення просто перебуває в незнанні.

Якоїсь миті на території населених пунктів починають вестися бойові дії. Наші бійці, зустрічаючи мирне населення, наполегливо рекомендують усім пройти в укриття, не виходити на вулицю, ніде не з'являтися. Оскільки ми завжди пам'ятаємо та говоримо всім, зокрема цивільним людям, про те, що армія Росії абсолютно не соромиться обстрілювати свої населені пункти, якщо існує підозра, що зайшла якась група.

Наскільки прикордонні області Росії через війну в Україні не здатні захистити свою територію?

Якщо ми говоримо по шкалі від 0 до 10, то, мабуть, на -5.

Які цілі у російських добровольців

Лунала заява про те, що РДК готові йти на Москву. Розкажіть деталі.

На сьогодні ведуться наступальні бойові дії. Є досить серйозний потенціал. Ми розвиваємо успіх наступальних дій. Наміри та амбіції у нас серйозні та впевнені. І говорити про якісь великі успіхи, про якісь стратегічні кроки, напевно, будемо пізніше. Москва – це проміжна мета. Мета – Владивосток, мабуть, у довгостроковій перспективі. Але подивімося згодом.

Хто протистоїть вам з боку ворога, яка у них номенклатура зброї та наскільки вони добре озброєні?

Тут, напевно, правильно сказати, що це все-таки "збірна солянка": представники прикордонних військ, строковики, мобілізовані. Достатньо змішаний склад. З погляду техніки озброєння все стандартно, жодних новинок ми не бачимо. Однак переозброєння армії Росії відчувається.

Тим людям, які досі вірять у різних "мобіків", хотілося б сказати, що у будь-якому разі це – ворог. Ворог, який вміє воювати. Ворог, на якого працює величезна російська машина ВПК. Так, не у всіх все завжди є. Так, десь, можливо, вони не відпрацьовують з технічного погляду. Але ми бачимо нову стрілецьку зброю, машини після капремонту. Цим займаються.

І найгірше – навіть застарілі зразки стрілецького озброєння та техніки, попри те, що вони вже старі, їх досить велика кількість, – це теж потрібно завжди мати на увазі.

У червні минулого року РДК вже заходив на територію Росії, виконав поставлені цілі та повернувся на вихідні позиції. Яке зараз бойове завдання перед РДК та іншими підрозділами?

Насправді глобально цілі не змінюються. Є військові, є політичні. Якщо ми говоримо про політичні, то ціль номер один – це повний демонтаж чинного кремлівського режиму та різні заходи, пов'язані з цим. Військові цілі такі самі – ослаблення кордону, перетягування військ зі Східного фронту для посилення контролю кордонів.

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У нас цілі переважно не змінюються. Просто кожна наступна операція дедалі масштабніша, про що ми знову-таки завжди відкрито говорили. Ми щоразу масштабуємо і операції, і кількість людей, і рівень підготовки, і розмір фронту.

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Що можете розповісти про втрати ворога у боях: живої сили, озброєння та техніки?

Не будемо забігати наперед. Втрати є і в живій силі, і в техніці. Оскільки зараз йдуть бої, говорити про якісь цифри, мабуть, рано, але втрати є.

Кадирівці обіцяли активно йти звільняти Бєлгород. Яка їхня доля на цей момент, і чи справді їх перекинули в цей регіон бойових дій?

З кадирівцями та представниками якихось військових підрозділів Чеченської Республіки ми не стикалися. Інформація справді подібна проходила, але на власні очі ми їх не бачили. Можливо, кадирівці, як і раніше, перебувають у готелі "Континенталь" у Бєлгороді, де чудово почуваються.

Як може закінчити Путін

Владімір Путін особисто відреагував на ваші дії. Він поскаржився, що у такий спосіб ви намагаєтеся зірвати так звані "вибори" в Росії. Це вже частковий успіх для вас?

Так, звичайно, зокрема, частковий успіх. Оскільки ті території, на яких ведуться бойові дії (частини Курської та Бєлгородської областей – 24 Канал), цього разу не братимуть участі в цій шаленій цирковій виставі під назвою "вибори президента Росії". І в будь-якому випадку ці вибори будуть нелегітимними, зокрема, і з цієї причини.

Куди підете далі?

Як раніше я сказав, що глобальні та стратегічні цілі, які стоять перед Російським добровольчим корпусом, не змінюються – ні політичні, ні військові. Ми надалі будемо нарощувати потенціал. Ми надалі будемо масштабувати подібні операції. Ми лише "ростемо" у цьому плані.

Як може закінчити Путін?

Путін може закінчити безліччю різних варіантів. Але, я думаю, що в нашому середовищі іноді обговорюються різні сценарії, що було б для нього найстрашніше. Мені здається, найстрашніше для Владіміра Путіна, як персоналії, було б просто позбавити його всіх преференцій та заслуг.

Як звичайного громадянина чи людину відправити жити до простих людей, не маючи жодної влади та ресурсів. Мабуть, для нього це було б навіть страшніше, ніж ув'язнення або смертна кара. Якщо ми говоримо про те, чого нам хотілося – нам би хотілося чогось подібного.