Російські добровольці заявили, що повністю взяли під контроль Тьоткіно Курської області
Легіон "Свобода Росії" заявив, що селище Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Нині окупанти залишають населений пункт.
Про це мовиться у повідомленні легіону на офіційній сторінці у мережі. Також добровольці додали відео з дрона.
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Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку,
– заявили в легіоні "Свобода Росії".
У легіоні "Свобода Росії" також опублікували відео з дрона, який зафіксував втечу росіян.
Росіяни тікають з Тьоткіно: дивіться відео
Тьоткіно, яке нині під контролем російських добровольців, розташоване у Курській області. Це прикордонний населений пункт поблизу Сумської області. Станом на 2020 рік там було зареєстровано 3 337 осіб.
Де розташоване селище Тьоткіно: дивіться на карті
У Російському добровольчому корпусі також додали, що окупанти залишили населений пункт. Там підтвердили, що путінська армія кидає техніку, й додали, що залишають і громадян Росії.
Солдати путінської армії біжать, киваючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед – громадяни РФ, покинуті та непотрібні,
– наголосили в РДК.
Як тікали з Тьоткіно росіяни: дивіться відео
До слова, раніше російські добровольчі угруповання заявили, що під їхнім контролем також перебуває хутір Лозова Рудка у Бєлгородській області.
Російські добровольці проводять операцію у Бєлгородській та Курській областях
- Зранку російські телеграм-канали повідомили, що у Бєлгородській та Курській областях лунають вибухи, чутно автоматні черги. Також місцеві жителі заявили, що кордон перетнув невідомий танк. Згодом у легіоні "Свобода Росії" заявили, що вони звільнятимуть росіян від кремлівської диктатури й даруватимуть свободу.
- У ГУР МО в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявили, що усі російські добровольці діють самостійно. "Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ", – наголосив Андрій Юсов.
- У розвідці також додали, що під час своїх операцій російські добровольчі угруповання використовують "трофейну" техніку та зброю.