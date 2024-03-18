Знищили склад боєприпасів окупантів у Тьоткіні: легіон "Свобода Росії" показав "палаючі" кадри

У Тьоткіні, що в Курській області, російські добровольці продовжують знищувати склади БК російської армії. Легіон "Свобода Росії" заявила про розгром ще одного складу боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що на території Бєлгородської та Курської областей триває спецоперація російських добровольців. Так, 17 березня стало відомо про захоплення адміністрації у селищі Горьківський.

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Російські добровольці знищили склад БК у Тьоткіні

Легіон "Свобода Росії" опублікував відео знищення складу боєприпасів у російському Тьоткіно. Кадри з ударом по складу легіон поширив в понеділк, 18 березня.

Вони зазначили, що ворожі боєприпаси гарно горять.

Добре горить... Знищили склад БК путінської армії в Тьоткіні. Далі буде,

– йдеться в повідомленні.

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Легіон "Свобода Росії" розніс два склади боєприпасів окупантів під Курськом: коротко