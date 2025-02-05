Російські ДРГ цього року вже двічі намагалися перетнути кордон України, – речник ДПСУ

У 2025 році прикордонники вже запобігли двом спробам російських диверсійно-розвідувальних груп проникнути на територію України. Ці випадки зафіксовано в Сумській та Харківській областях.

Про це 5 лютого повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає 24 Канал. На Чернігівщині подібних спроб окупантів не було, але загроза там усе ще залишається.

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Що розповіли в ДПСУ

За інформацією Демченка, наразі активність ворожих ДРГ значно знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення та з періодом 2023-2024 років. Однак ворог не припиняє намагатися перетнути кордон.

Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони,

– зазначив речник.

До слова, у 2024 році підрозділи ДПСУ зафіксували 11 спроб ДРГ проникнути на українську територію.

Нагадаємо, на початку січня в Сумській ОВА писали, що окремі диверсійні групи росіян заходили на територію області. На це своєчасно реагували підрозділи ЗСУ та прикордонники – у більшості випадків ворога знищили.