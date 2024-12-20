Російські ДРГ намагалися прорватися на Херсонщині: Братчук назвав втрати окупантів

Російські диверсійно-розвідувальні групи здійснили спробу просунутися у напрямку Херсона. Сили оборони України дали відсіч окупантам. Загарбники знову масовано обстрілювали Херсон і передмістя ствольною артилерією, були залучені реактивні системи залпового вогню.

Ворог цілився по цивільній, критичній інфраструктурі, зокрема, по житлових будинках, лікарнях і так далі. Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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"Тобто все, що можна було уразити саме там, де можуть перебувати мирні люди, ворог намагався туди влучати. Він робив це дуже масовано. Але завжди противник намагається це робити, як він вважає, неочікувано для людей. Це традиційно для російської армії. Вони починають приблизно о 4 – 5 годині ранку", – сказав він.

Херсон і херсонські громади постійно потерпають від ворожої артилерії, FPV-дронів. Ранок 20 грудня не став виключенням. На жаль, внаслідок атаки є жертви.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, внаслідок російських обстрілів є загиблий. Всього за цю добу зазнали поранень 7 людей. У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних осель, авто, гаражі, господарчі споруди, залізничний вокзал, адмінбудівлі поліції, медичні й освітні заклади.

Яке завдання ворога

Сергій Братчук зазначив, що ворог 20 грудня таким артилерійським обстрілом, зокрема, намагався прикрити роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися прорватися на правий берег Дніпра. Зокрема, це був район Антонівського мосту.

Сили оборони України були готові до відповідних дій ворога. Тому два човни з диверсійно-розвідувальними групами були знищені. Є інформація, що один з човнів, це вже третя група, навіть не встиг вийти на воду, а був ліквідований безпосередньо на лівому березі.

Ворог намагається сьогодні більш активно на цьому напрямку по Дніпру діяти. Його завдання – це, очевидно, вийти на острівну зону по Дніпру, щоб закріпитися на цих острівних плацдармах та чинити ще більший тиск на мирне населення, на наші сили, засоби Сил оборони, які розташовані на правобережжі Херсонської області. Тому ворог періодично продовжує обстріл обласного центру,

– підкреслив речник.

Також росіяни розганяють ІПСО про майбутні великі наступи. Однак на сьогодні немає ознак того, що ворог має відповідний ресурс, формує ударні кулаки для того, щоб наступати на Херсон, як він це озвучує. Командуванню Сил оборони відомо про те, що відбувається у ворога, які його плани, які ресурси.

На Херсонщині був густий туман, ворог намагається використовувати погодні умови. Диверсійно-розвідувальна робота має бути прихованою, тому у такі дні пильність набагато вища і з нашого боку, зокрема. Тому цю спробу окупантів можна пов'язати із погодними умовами.

"Я думаю, що новини будуть прекрасні з Лівого берега. Маючи на увазі ураження російських військових об'єктів, почекаємо інформації від Сил оборони Півдня", – додав Братчук.