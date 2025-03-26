"Воїни розуміють загрози": на Сумщину продовжують заходити російські ДРГ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. До того ж у регіон активно заходять ворожі ДРГ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині

Андрій Демченко розповів, що російська окупаційна армія наростила кількість дронів, FPV.

Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю, воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ,

– пояснив речник ДПСУ.

За його словами, в Новенькому та Журавці ворожі війська використовують малі розвідгрупи, щоб зайти на територію України. Водночас Демченко підкреслив, що українські підрозділи застосовують все наявне озброєння і знищують ДРГ.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська продовжують намагатися прорвати український кордон на Сумщині, а в районах так званої "сірої" зони тривають активні бої.

Зокрема, ворог намагається пробитися біля населених пунктів Басівка та Володимирівка, щоб створити там санітарну зону.