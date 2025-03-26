"Воїни розуміють загрози": на Сумщину продовжують заходити російські ДРГ
- Речник ДПСУ повідомив, що на Сумщині збільшилася кількість російських ударів по прикордонню та активність ДРГ.
- Українські підрозділи використовують озброєння для знищення ворожих ДРГ, які намагаються прорвати кордон.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. До того ж у регіон активно заходять ворожі ДРГ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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В ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині
Андрій Демченко розповів, що російська окупаційна армія наростила кількість дронів, FPV.
Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю, воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ,
– пояснив речник ДПСУ.
За його словами, в Новенькому та Журавці ворожі війська використовують малі розвідгрупи, щоб зайти на територію України. Водночас Демченко підкреслив, що українські підрозділи застосовують все наявне озброєння і знищують ДРГ.
Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська продовжують намагатися прорвати український кордон на Сумщині, а в районах так званої "сірої" зони тривають активні бої.
Зокрема, ворог намагається пробитися біля населених пунктів Басівка та Володимирівка, щоб створити там санітарну зону.