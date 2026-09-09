Терор – це завжди загроза для багатьох, – Зеленський відреагував на російські атаки

Росія протягом 9 вересня продовжила тероризувати безпілотниками українські міста. Під атакою опинились Київ, Суми й Миколаїв.

Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про російські атаки?

Внаслідок нічних та ранкових ударів російських безпілотників по Києву, Сумах і Миколаєву загинули 5 людей. Ще 28 цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед травмованих є діти.

Президент України зазначив, що у Сумах російський безпілотник влучив біля торгівельно-розважального центру. У місті наразі відомо про 2 загиблих та 14 поранених.

У Києві ворожий дрон завдав удару по житловому будинку. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, а 7 отримали травми, серед них 2 дітей.

Крім того, окупанти з ночі та протягом ранку масовано атакували Миколаїв. У місті загинули 2 людини, ще 7 цивільних зазнали поранень.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Зараз усім партнерам важливо максимально сконцентруватися і попрацювати над відповідними кроками для деескалації та припинення вбивств. Ми говорили про це і з командою президента Америки, і з європейськими представниками,

– заявив Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту до рішучих кроків. Президент додав, що випробувана в Україні російська терористична тактика, в разі затягування війни, може стати засобом тиску і на інші держави світу.

Все це не про одну країну. Терор – це завжди загроза для багатьох, і протидіяти цьому треба спільно,

– наголосив глава держави.

Також вранці 9 вересня Росія завдала удару по 24-поверховому будинку в Дарницькому районі Києва. Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом покращити протиповітряну оборону України та жорсткіше вдарити санкціями по російському оборонному сектору.