Польща закрила справу щодо атаки російських БпЛА: у них виявили польські SIM-карти

Польські правоохоронці закрили справу про масовий заліт російських безпілотників на територію країни. Слідчі так і не змогли встановити конкретних винуватців, але виявили у збитих апаратах місцеві SIM-карти.

Як повідомляє RMF24, йдеться про інцидент, який стався у вересні 2025 року. Тоді військова прокуратура почала шукати осіб, які безпосередньо відповідають за спрямування дронів через кордон.

Чому закрили справу та до чого тут SIM-карти

Речник Окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак пояснив, що слідство зайшло в глухий кут. Більшість матеріалів цієї справи зараз засекречені.

Слідство було припинено, оскільки не вдалося виявити винуватця злочину, що полягав у порушенні польського повітряного простору та, таким чином, створенні загрози для загальної безпеки,

– зазначив прокурор.

Найцікавішою деталлю розслідування стало те, що в частині збитих російських безпілотників знайшли польські SIM-карти. Слідчі відмовилися розкривати, чи були ці картки викрадені, чи їх купили нелегально, залишивши цю інформацію в таємниці.

Водночас прокуратура перевірила дії польської армії під час атаки і дійшла висновку, що військові діяли абсолютно правильно. Солдати мали повне право відкривати вогонь по ворожих об'єктах, тому жодних порушень з їхнього боку не знайшли.

Під час тієї масової атаки 10 вересня 2025 року на територію Польщі залетіло близько 20 російських дронів. Їхні уламки знаходили в різних регіонах, а деякі апарати залетіли вглиб на майже 300 кілометрів від східного кордону. Після цього інциденту в країні розгорнули нову місію НАТО під назвою "Східний вартовий".

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року російський реактивний дрон вибухнув усього за два кілометри від польського кордону поблизу пункту пропуску "Ягодин".

Через регулярні інциденти Варшава навіть спростила правила збиття повітряних цілей, а також готує закон про "передвоєнний стан".