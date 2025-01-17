У Румунії знайшли уламки російських дронів "Герань" після атаки на Україну
- У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну ударними дронами.
- У Румунії знову знайшли уламки російських безпілотників. Встановили, що це дрони типу "Герань".
Вночі 17 січня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами. Румунія виявила уламки російських безпілотників на своїй території.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Румунії.
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Російські безпілотники в Румунії 17 січня
Ввечері 17 січня стало відомо, що міжвідомча група завершила розслідування щодо ідентифікації уламків дронів, які впали на територію Румунії. Дослідження провели в прикордонному районі округу Тульча після атак БпЛА упродовж ночі по цивільних цілях в Україні.
Після польових обшуків було виявлено два райони, де впали безпілотники російського походження типу "Герань 1/2". Один між населеними пунктами Чаталкіой і Тудор Владиміреску, інший – на південь від Кілія-Веке,
– заявили в Міноборони Румунії.
Водночас зазначили, що падіння уламків "не вплинуло на елементи інфраструктури". Про матеріальні збитки не повідомляється.
Також у Міноборони додали, що в Румунії продовжать моніторити місцевість біля українських портів, на які були націлені російські атаки. Зазначили, що в режимі реального часу інформують союзницькі структури.
Ми також підтверджуємо рішучий сигнал про засудження атак, здійснених Росією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права,
– підкреслили в Міноборони Румунії.
До речі, 17 січня Повітряні сили повідомляли, що російський БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.
Зауважимо, у Румунії далеко не вперше виявляють уламки російських дронів після атаки окупантів на Україну. Зокрема, уламки "Шахеда" знайшли 9 вересня 2024 року.