Російські вкиди, навіть у західну пресу, продовжаться: мета "фейків" про Залужного і Буданова

Російська пропаганда повсякчас вигадує сенсаційні інфоприводи, які стосуються генерала Валерія Залужного та начальника ГУР МО Кирила Буданова. Наприклад, востаннє в Росії волали про те, що нібито Залужний сильно поранений та потребує "трепанації черепа".

Цілком вірогідно, що росіяни можуть поширити фейки про те, що нібито хтось із українського керівництва таємно працює на ФСБ. Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст.

Дивіться також Обережно, Росія готує низку ІПСО: поширюватиме фейки про громадянство українських діячів

Навіщо Росія поширює фейки

Ігор Яковенко наголосив, що росіяни роблять такі вкиди спеціально, щоб посіяти розбрат серед українців.

"Сьогодні, коли Росія має поразку на полі бою, то єдине, що лишається – це влаштовувати провокації", – переконаний він.

Окрім цього, ворог може вдатися ще до техногенних катастроф шляхом підривів заводів на непідконтрольній Україні території, а потім традиційно звинувачувати у всьому українців.

До цього треба бути готовими і розуміти, що подібні провокації завжди входили й будуть входити в арсенал російських спецслужб,

– додав Яковенко.

За його словами, у росіян немає ніяких нових методів інформаційно-психологічного тиску ніж, ті, які ми вже давно бачимо.

Хто підігрує російській брехні

Ігор Яковенко зауважив, що яскравим прикладом вкидів є стаття РИА-Новости, в якій говорить про те, що нібито Захід зливає Кирила Буданова. Окрім цього, його ще й звинувачують в участі в підриві Північного потоку. Ця інформація немає жодного аргументу, втім ознаменована сенсаційним заголовком.

Подібні вкиди будуть постійно. Вони будуть організовуватися і через західну пресу, бо на Заході існує велика кількість видань, які не нехтують ніякими публікаціями,

– пояснив він.

Такі "правдиві" ЗМІ будуть і надалі вести інформаційну війну, вдаючись до провокації, вкидів, брехні та наклепу. Українцям потрібно спокійно реагувати на подібні матеріали та повсякчас розвінчувати фейки.

Вкиди росіяни про Залужного: головне