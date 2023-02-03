Гніздо фейків та море брехні: як "медіа" інтегрують окупований Крим у простір Росії

Росія не може досягнути жодних успіхів на полі бою. Тому вигадує їх й "вкидає" у медіапростір. У тимчасово окупованому Криму "посланцями пекла" є так звані "медіа".

Ситуація у кримському медіапросторі – дуже сумна. Частина видань, які у 2023 році працюють на кремлівську пропаганду, ще до 2014 року не приховували свою промосковської орієнтації. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував найяскравіші "вкиди" російської пропаганди, інформує 24 канал.

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Наразі у топі брехні:

"воєнні злочини української армії", яку вигадують російські чиновники;

"напад України на Крим" (майбутнє звільнення окупованого півострова від російських загарбників).

Успіхів Росії нема, тому їх вигадують

Російські військові в Україні успішно пакетизуються. Тому кримські "медіа", які працюють на окупантів, штампують вигадані "перемоги" російської армії.



Прокремлівські ЗМІ штампують новини про "успіх" окупантів / Скриншот Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Окрім того, російська пропаганда голосить про так звані "воєнні злочини" українських героїв. Росія в Україні скоює геноцид. Тим часом прокремлівським "вєщалкам" вистачає цинізму брехати про "обстріли цивільного населення" з боку ЗСУ. Також "домальовують" дані про нібито загиблих внаслідок таких обстрілів.

Зброя не дає спокою пропаганді

Росіяни скаженіють через зброю, яку Україна отримує від цивілізованих країн. Зокрема, вигадують, що Київ зберігає зброю у "заборонених місцях". Наприклад, на АЕС. Хоча весь світ вже побачив, як Росія обстрілює АЕС, створюючи колосальну загрозу для континенту.



Пропагандисти вигадують все абсурдніші фейки / Скриншот Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Пропагандисти вигадують все абсурдніші фейки / Скриншот Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

До слова, цей фейк вже спростували в Офісі Президента. Михайло Подоляк зауважив, що "жодної зброї на "території АЕС» Україна ніколи не зберігала".

Пропагандисти панікують через майбутнє звільнення Криму

Україна звільнить тимчасово окупований Крим. Кирило Буданов заявив, що необхідно зробити все, аби повернути Крим додому ще влітку 2023 року.



Окупанти бояться звільнення Криму / Скриншот Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Окупанти бояться звільнення Криму / Скриншот Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Про що ще бреше пропаганда